Tentokrát mohli diváci na obrovské plachtě rozpoznat siluetu bývalého obchodního domu Breda.

Zlatá éra Bredy už je ale dávno pryč. Památka, jejímž vlastníkem byl i podnikatel Kamil Kolek, už několik let chátrá a je doslova ve zbídačeném stavu. O její prodej za 55 milionů korun se zatím neúspěšně snaží správce konkurzní podstaty.

Před nedávnem zaplnily Facebook zprávy o připravované demonstraci, za kterou stojí soukromá osoba, vystupující pod profilem Moje Opava. Manifestace velkých rozměrů má upozornit na stav Bredy a dát do pohybu věci kolem její záchrany.

Osm příznivců SFC Opava pracovalo na plachtě celkem pětatřicet hodin.

„Chtěli jsme poukázat na problém kolem Bredy. Aby se už konečně začalo něco dít. Několik vedení města to jen přehlíží, my samozřejmě chápeme, že Breda není v majetku města, ale řešit se to musí,“ nastínil jeden z opavských fanoušků, jehož jméno redakce zná, ale přál si zůstat v anonymitě.

Osobu svolávající demonstraci o připravované akci fanoušci informovali.

„Napsali jsme, že něco chystáme. Měli jsme to hezky načasováno,“ doplnil.