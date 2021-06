O provázanosti zeleně, obytných zón, sportovišť, sídlišť a okolí, jako je například vrch Cvilín nebo krnovské řeky. I ti, kteří festivalový program nesledují, budou na každém kroku potkávat hravé exponáty a instalace.

Město Krnov začíná fungovat jako hádanka, co ještě je součást festivalu a co už je kouzlo nechtěného.

Festival Landscape podtrhuje architektonický, krajinářský, přírodní a rekreační potenciál Krnova. Svými intervencemi festival vede s Krnovany dialog, zda chceme a dokážeme město někam posunout.

Festival Landscape hravou formou nabízí Krnovanům zamyšlení nad městem a jeho funkcemi. Veřejné prostory oživily výstavy a umělecké instalace.Zdroj: Deník/František Kuba

Vede návštěvníky k zamyšlení jakou funkci má tvorba a umění ve veřejném prostoru. Do festivalového programu se zapojila spousta dětí, u kterých se zábava prolíná se zážitky a estetickou výchovou.

Bludiště před radnicí

Až do září budou mít Krnované možnost vnímat ve veřejném prostoru instalace Landscape festivalu.

Ukázkou hravého dialogu může být například Bludiště před hlavním vstupem do krnovské radnice. Labyrint z nápojových přepravek poukazuje na všeobecné odcizení, na vzdálení se úřadů od občana. Simuluje složitou a klikatou cestu ke kýženému razítku, která často končící ve slepé uličce. Současně je ale Bludiště také galerií, jak by město mělo vypadat v budoucnosti a hravě ozvláštněnou cestou do nitra radnice.

Lavička, co nevypadá jako lavička

Studio SQUID se v Krnově ujalo role věrozvěstů, kteří přináší nová tvarosloví městského mobiliáře. Lavička u řeky přece nemusí vypadat jako standardní lavička, ale třeba jako polymorfní tvary mořského organismu.

Vypadá sice jako socha a umělecké dílo, ale současně je nabízí tak komfortní povrch pro ležení a sezení. Jedna taková kultivuje veřejný prostor v okolí Kina Mír. Tyto nové typy konstrukce přináší současná úroveň technologií jakými low-poly modeling, parametrické projektování a CNC frézování.