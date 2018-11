Film o čtveřici kněží, natáčený na Opavsku, rozdělil Polsko

FOTOGALERIE/ Katolická církev a její nejtemnější stránky. Příběhy kněží, kterým není cizí pedofilie, alkoholismus, touha po ženách ani po penězích a moci. Takový je nový polský film Klér (Klerus), který na konci září vstoupil do tamních kin a krom nebývalého úspěchu vzbudil i značně kontroverzní reakce.

Jeho část se natáčela také v Orlové a na Opavsku. Co na polský snímek říkají duchovní s polskými kořeny, kteří působí v našem regionu?

„Film jsem viděl a souhlasím s názory, které říkají, že děj zobrazuje jen to špatné, ale neukazuje dobré stránky církve. Nicméně, pokud se někdo z duchovních v postavách filmu poznal, má rozhodně důvod se nad sebou zamyslet a změnit své chování a postoje,“ uvedl například karvinský farář Przemysław A. Traczyk.

Jak již bylo řečeno, část filmu se natáčela také v Orlové. Do rodného Polska se na něj pak zajel podívat také orlovský farní vikář Mieczysław Jan Augustynowicz.

„Poláci na takovou kritiku nejsou zvyklí, problém s tím měli zejména někteří pravicově orientovaní politici. Navíc, mnozí si udělali názor už z propagačních materiálů, které jsou sestříhané z nejvíce kontroverzních scén. Celý film ale rozhodně nestojí jen na nich. Film je ostrou kritikou, ukazuje ale zároveň jen zlo, ale církev má přeci i spousty dobrých stránek,“ řekl pak polský duchovní působící v Orlové Deníku.

Deník oslovil také Ostravsko-opavskou diecézi. Ta říká, že lokační firma, která hledala vhodná prostředí pro natáčení snímku, oslovila diecézi, přičemž z poskytnutých částí scénáře nebyl zřejmý celkový záměr filmu. „Byly nám poskytnuty části, z nichž bylo evidentní, že se v církevních prostorách nebudou natáčet scény, které by se do nich nehodily,“ uvedl biskupský vikář pro pastoraci a farář v Petřvaldu Vít Zatloukal.

„Co se týká samotného filmu, s odvoláním na názor opolského biskupa Andrzeje Czaji, jenž film v kině shlédl, konstatujeme, že se jedná o film, který nutně vybízí k zamyšlení. Kontroverzi v něm působí to, že problémy církve, které jsou v něm údajně vykresleny, nezahrnují pohled na celkový život církve a kněží. Podle dostupných informací se nejedná o film o církvi, ale o fabulované příběhy kněží, takto nám také byl záměr filmu podán,“ dodal poté.

Polská média o snímku známého režiséra Wojciecha Smarzowského píší jako o nejnavštěvovanějším domácím filmu posledních třiceti let. Polský režisér ale nestaví jen na tomto úspěchu. „Chtěl bych, aby diváci poté, co odejdou z kina, přemýšleli, jestli nevědomky nejsou spoluodpovědní za to, co na plátně viděli,“ řekl podle ČT 24 režisér po uvedení snímku do kin.