V semifinále soutěže Mladý zemědělec obsadili 21. března na opavské Masarykově zemědělské škole první dvě místa s postupem do celostátního kola Jiří Klapetek ze ZŠ Stěbořice a Jáchym Lokoč ze ZŠ Oldřišov.

Tři medailisté jsou z Opavska. Foto: se svolením zemědělské školy v Opavě | Foto: Deník/VLP Externista

Sebe, svou školu, město i kraj budou oba studenti na celostátním finále reprezentovat 12. června na Mendelově univerzitě v Brně. Zlato si na Mladém zemědělci vybojoval žák stěbořické základní školy Jiří Klapetek. Před finálovým obhajováním dosaženého místa trémou zatím podle svých slov zatím ještě netrpí. Uklidňuje ho fakt, že finále bude probíhat formou hodnocení natočených medailonků.

„O tom, co bude součástí toho mého a kde i s kým ho budu natáčet, teprve přemýšlím,“ přibližuje „osmák“ Jirka své aktivity před finální částí soutěže. Netají se tím, že ho zemědělství zajímá. „S nápadem na účast v soutěži přišla paní ředitelka. Když jsem se s náplní seznámil, nabídku jsem moc rád přijal. Co budu studovat po devítce, ještě tak úplně přesně nevím. Zatím se rozhoduji mezi technickým a zemědělským směrem,“ říká Jitka Klapetek.

„Náš Jirka je velký dříč i praktik, a ve svých názorech má jasno. Nedovedu si představit, kdo jiný by měl excelovat v zemědělské soutěži, než člověk jeho znalostí a dovedností. Jeho vítězstvím jsem byla do jisté míry příjemně překvapená, ale hlavně neskutečně potěšená. Všem nám udělal velkou radost,“ konstatuje ředitelka stěbořické základní školy Iveta Glacová.

Stříbrnou pozici obhájil žák osmé třídy ZŠ Oldřišov Jáchym Lokoč, který nepopírá, že má před celostátním finále v Brně přece jen trochu trému. Přípravu na svou účast v prestižním finále nepodceňuje a už ji zahajuje.

„Od příštího týdne se jí budu věnovat skutečně intenzivně, protože znám své slabiny. Trochu se mi pletou názvy obilovin a vím, že se v nich musím zdokonalit. Nejistý jsem i ve tvorbě videa, které musím zhotovit a odevzdat. To mi zatím moc nejde a musím se v tom ještě dost zdokonalovat. K účasti na soutěži jsem se rozhodl proto, že mě baví příroda a tak jsem si řekl, že to zkusím. A ono mi to vyšlo,“ konstatuje Jáchym.

K přemýšlení o tom, kam povede jeho cesta po skončení deváté třídy, zatím úplně jasno nemá. Uvažuje o studiu na gymnáziu nebo na Přírodovědném lycceu. Ke konečnému rozhodnutí má každopádně ještě rok čas. „Jáchym je úspěšný nejenom v záležitostech kolem přírody, má i umělecký talent. Radost nám udělal nejenom v březnové soutěži Mladý zemědělec, ale i v květnovém krajském kole recitační soutěže Dětská scéna 2024. Do ní postoupil jako jeden ze dvou účastníků z celého opavského okresu, což je velký úspěch. Text odrecitoval se ctí a získal Čestné uznání,“ přibližuje talentovaného žáka ředitelka školy Miroslava Halámková.

Semifinále soutěže Mladý zemědělec se uskutečnilo 27. března na opavské Masarykově střední škole zemědělské a přírodovědné. Proběhlo s rekordní účastí téměř šedesáti soutěžících žáků 7. a 8. tříd ze dvaceti základních škol Moravskoslezského kraje a stalo se kořistí tří škol na Opavsku. Těm patřilo zlato, stříbro i bronz. Na třetím, bohužel však už nepostupovém místě, stanul Tadeáš Skotnica ze ZŠ Hať.