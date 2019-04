Pět dní se potil na jednom z nejtěžších světových závodů horských kol jen proto, aby prostřednictvím dárcovské výzvy vybral pro organizaci Lékaři bez hranic co nejvíc peněz.

Na trase přes Východní Timor našlapal v 35 až 40 stupních horka s převýšením přes 10 tisíc metrů téměř 450 kilometrů. Výsledky výzvy a fotoreportáž ze závodu průběžně zveřejňoval na svém facebookovém profilu a motivoval lidi k dalším příspěvkům.

„Závod byl docela těžký hlavně podmínkami, za kterých se jel. Kamenitý a prašný terén, velké převýšení, prudké kopce, extrémní horko, v noci zima, málo spánku, časový posun. Do cíle nás dojela méně než polovina, ale každá minuta stála za to. Byl to úžasný zážitek,“ popisuje Opavan Ondřej Šimetka své zážitky.

MARATON V NEW YORKU

Východní Timor si rozhodně nevybral jen náhodou. Právě tam totiž v roce 1999 odjel na svoji první misi, kterou odstartoval mnohaletou zahájil s Lékaři bez hranic. S touto i jinými organizacemi absolvoval šest misí, tedy celkem asi pět let svého života.

Před třemi lety zorganizoval první dárcovskou výzvu, v jejímž rámci běžel v New Yorku maraton a pro Lékaře bez hranic se mu podařilo vybrat 180 tisíc korun. Výborná odezva ho poslala do podobné výzvy znovu a absolvoval ji závodem na kole. Vybraná částka představovala pro Lékaře bez hranic dalších 131 800 korun.

Náročná profese i rodina jsou faktory, pro které přednosta gynekologicko-porodnické kliniky ostravské fakultní nemocnice už na mise nejezdí. Humanitárním organizacím však stále pomáhá dalšími dárcovskými výzvami.

„Práce pro Lékaře bez hranic a jiné organizace mi zcela jistě otevřela oči, ukázala složitost světa, co je a co není podstatné. Obohatila mě i z profesního hlediska. Bylo to nesmírně zajímavé období, ze kterého čerpám dodnes,“ vyznává se Ondřej Šimetka.