Opava /DOPLNĚNO/ – Horké fotbalové léto dává opavské radnici pořádně zabrat. Krize, v níž se městská společnost Slezský fotbalový klub Opava potácí, vzbuzuje mezi koaličními partnery diskuse. A nejen mezi nimi. Rozdílné názory, co s klubem dál, panují i uvnitř vládnoucí SOS pro Opavu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

Než se však k těmto střetům dostaneme, dovolte malou vsuvku.

Zatímco fotbalová veřejnost řeší, kdo obsadí staronový post generálního manažera, na radnici se přou, zda SFC nechat vůbec žít. Všichni proto s napětím čekají na jednání opavského zastupitelstva 16. září 2013, které má ohledně budoucnosti SFC poslední slovo.

A nyní zpět k rozdílným názorům regionálních politiků. Jedním z nich, který nahlas řekli nepopulární názor, je náměstek primátora Dalibor Halátek (SOS pro Opavu). Halátek míní, že SFC by měl jít do insolvence a že by město do něho nemělo nalévat další peníze (pozn. redakce: neoficiálně se hovoří o 6 milionech). Vlastnit by ho nemělo město, ale soukromý investor.

„Můj názor však nesdílejí další členové klubu SOS. Zvláště Pavla Brady přesvědčila zbytek klubu, že by se SFC rušit neměl, protože to podle jejího názoru obnáší spoustu rizik. Můj názor to však není," netají se Halátek.

Zdůraznil však, že je pro zachování podpory fotbalové mládeže, chtěl by však eliminovat podporu profesionálnímu klubu ze strany města. Na otázku, zda se za svůj názor neobává nemilosti fotbalové veřejnosti, podotkl: „Stejný názor jako mám já, se mnou sdílí řada obyvatel Opavy."

Koaliční sociální demokraté, kteří mají jednání svého klubu naplánováno na tento čtvrtek, palec dolů SFC s největší pravděpodobností nedají. Primátor Zdeněk Jirásek (ČSSD) sám za sebe říká: „Osobně se orientuji na to, aby fotbal v Opavě zůstal, a to i za cenu případné další dotace. V budoucnu bych přivítal jeho privatizaci či poloprivatizaci, o kterou jsme se bezúspěšně snažili stejně jako minulé vedení města. Jsem tedy proti tomu, aby byl fotbal v Opavě zlikvidován."

Stejného názoru je i jeho náměstek Daniel Žídek (ČSSD), který osobně míní, že SFC se má zachovat a podpořit. Na nové představenstvo je však třeba podle jeho mínění klást jasné požadavky s jasnými termíny plnění. Na otázku, zda je tedy pro nalití dalších peněz do klubu, odpověděl: „Ano, je to náš podnik. A jestliže hospodaření dopadlo tak jak dopadlo, jsou další peníze potřeba. Insolvence nic neřeší."

Zástupce největší opoziční strany v opavském zastupitelstvu, občanský demokrat a předminulý předseda představenstva SFC Marek Veselý, byl v pondělí úvahami o insolvenci překvapen.

„Nyní se k tomu nechci vyjadřovat, nemám dost informací. My situaci v klubu sledujeme, bereme ho jako podnik s většinovou účastí města, o který se má město starat s péči řádného hospodáře. Na červnovém zastupitelstvu jsme byli paní Brady ubezpečeni, že je všechno v pořádku," vyjádřil se Marek Veselý a zdůraznil, že Brady je až do konání Valné hromady SFC stále předsedkyní představenstva SFC.

Připomeňme, že Brady po velkém tlaku odstoupila z čela SFC letos v srpnu. Jejímu kroku předcházela červencová rezignace generálního manažera Petra Žemlíka stejně jako rezignace člena představenstva Václava Klučky (ČSSD).

Poté se vše začalo sypat jako domeček z karet. Potápějící se loď opustil místopředseda představenstva Ondřej Těšina, šéftrenér Daniel Kutty a ekonomicko technický manažer Radim Matýsek. Nové představenstvo by mělo být zvoleno na mimořádné Valné hromadě SFC koncem září. S tím přijde i nový generální manažer, který se nyní hledá.

Fotbalová veřejnost míní, že tradiční fotbalový klub s širokou diváckou a členskou základnou, který vznikl v roce 1907, by si už konečně zasloužil důstojné fungování.

Další informace přineseme ve středečním Opavském a Hlučínském Deníku