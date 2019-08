V sadech totiž panuje zvláštní nálada, a to nejen proto, že Kopeckého tým prohrál pět zápasů v řadě a tabulkou se propadá. V týdnu proběhl v médiích článek o aktuální situaci v klubu.

Předseda představenstva Petr Glončák v něm dokonce hovořil o možném konci sportovního manažera Aloise Grussmanna a trenéra Ivana Kopeckého. Nelichotivě se vyjádřil i k novým hráčům a oheň byl na střeše.

„Tenhle článek měl negativní vliv na přípravu týmu. Ale na druhou stranu jsme profesionálové,“ přiznal po utkání s Olešnicí trenér Ivan Kopecký. Představenstvo klubu se proti mediálním informacím ohradilo prohlášením.

„Na svém posledním zasedání představenstvo společnosti projednávalo především ekonomický stav společnosti, vývoj marketingu a práci s obchodními partnery. Dále vedení společnosti projednávalo možné varianty dlouhodobé sportovní koncepce společnosti,“ uvádí se v prohlášení.

V prohlášení pak dále stojí následující: „V této souvislosti uložilo řediteli zpracovat ve spolupráci se sportovním manažerem společnosti krátkodobou a střednědobou sportovní koncepci klubu pro všechna mužstva. Představenstvo společnosti se shodlo s ředitelem společnosti, že řešení sportovních výkonů je plně v kompetenci sportovního manažera pana Grussmanna a na základě výsledku bude respektovat jeho návrhy k řešení současných neuspokojivých sportovních výsledků A-mužstva. V programu představenstva dne 3. září 2019 není odvolání trenéra klubu nebo sportovního manažera,“ stojí v prohlášení.

Nejen události posledních dnů nenechávají v klidu opavské fanoušky. Jejich rozčarování stoupá, což dali najevo i během pohárového duelu v Mohelnici.

„Vyjádření pana Glončáka nás šokovalo. Další důkaz amatérizmu a necitlivosti. Tento pán třeba oproti panu Grussmannovi nedokázal vůbec nic. Celou dobu není vidět a pak vypustí, to co vypustil. Současný sportovní manažer přivedl klub z MSFL až do ligy, hráli jsme finále poháru. Objevil hráče jako Kayambu, Smolu, Kuzmanoviče nebo Svozila. To jsou jasné argumenty,“ zlobí je jeden z fanouškovských lídrů Tomáš Hrubý.

„Je nám z celé situace smutno. Ztratili jsme radost z fotbalu. Urážejí nás řeči lidí z vedení, že jsme gank. Fanoušci jsou věční, vedení se mění. Ani jeden z nich nebyl na poháru v Mohelnici, asi je fotbal tolik nezajímá. Jestli si myslí, že fotbalový klub se má řídit jako firma, tak se pletou,“ pokračoval a dodal: „A prohlášení na klubových stránkách? Tomu se smějeme. Nevěřím, že by si autor článku vše vymyslel. Jsou v něm přímé řeči pana Glončáka, což není spekulace. A jak se říká, na každém šprochu je pravdy trochu. Podle mě v klubu neví levá ruka, co dělá pravá.“

A aby problémů nebylo málo, tak disciplinární komise potrestala Slezský FC Opava za porušení povinností pořádajícího klubu v utkání proti FC Fastav Zlín.

Šlo o vhazování kelímků na hrací plochu a přerušení zápasu. Klub musí zaplatit peněžitou pokutu ve výši 80 tisíc korun a současně mu byl udělen trest podmíněného uzavření domácích sektorů F7, F8, F9 na dvě soutěžní utkání se zkušební dobou do 31. prosince 2019.