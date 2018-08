Fotograf František Géla: Nejnáročnější bylo natáčení Robinsonova ostrova

ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Ještě mu nebylo ani třicet a už patří ve svém oboru ke špičce. Setkání s usměvavým fotografem Františkem Gélou, který řadu let spolupracuje i s Opavským a hlučínským deníkem, je téměř vždy nezapomenutelným zážitkem.

Jeho optimismus a pohled na svět je zkrátka přesně takový, jaký by u fotografa měl být.



Jak jste se dostal k fotografování?

Focení mě bavilo odjakživa, asi mě vždy fascinovaly například fotografické ateliéry nebo prostředí natáčení, když jsem se náhodou ocitl někde na place. Když jsem si koupil za peníze z první brigády digitální foťák, úplně mě to pohltilo, skoro všechny úspory jsem nalil do techniky. Během gymplu jsem se dostal k focení sportu pro Deník, to mě určitě taky hodně posunulo. Během studia žurnalistiky na vysoké škole jsem se dostal i k jiným žánrům a také k natáčení, což ovlivnilo můj následující profesní život.



Co nejraději fotíte?

Po letech focení pro noviny mě stále baví sport – ať už fotbal, basketbal nebo některé jiné, neobvyklé sporty. Ve volném čase, ale třeba jen tak nosím foťák na klasický film a fotím, co se naskytne. Nejraději ale mám dlouhodobější focení, práci na jednom tématu. Několik let fotím třeba cyklisty v Nizozemsku nebo každoroční prvomájová setkání komunistů.



Vzpomenete si na své nejzajímavější focení?

Každé focení je většinou něčím zajímavé, zajímavá byla kupříkladu focení sportovních akcí typu fotbalové Euro U21, kvalifikace českých fotbalistů na Euro, cesta opavských fotbalistů za postupem do první ligy a podobně. Hodně mě bavilo i focení ve Slezském divadle v Opavě, kdy jsem měl možnost několik měsíců zachycovat přípravy opery Attila.

Kdybyste si mohl vybrat, jakou událost byste nejradši fotil?

Doba, kdy bylo mým snem fotit olympiádu, už je pryč. Dobře a zajímavě se dá fotit takřka vše, vybral bych si něco, čemu bych se mohl věnovat precizně a dlouhodobě.



Máte za sebou řadu zajímavých projektů, můžete některé z nich zmínit?

Asi nejnáročnější a nejzajímavější bylo natáčení pořadu Robinsonův ostrov na Filipínách. Neskutečná vedra, vlhkost, fyzická námaha, ale okolo samí skvělí lidé. Zajímavé bylo také poznat život na Filipínách.



Máte nějaké vzory, kterými se necháváte inspirovat?

Nejraději mám dokumentární fotografie například Jindřicha Štreita, Viktora Koláře a představitele světového dokumentu a reportáže Roberta Capy, Martina Parra nebo Peta Souzu.

Jak se snažíte odlišit od jiných fotografů?

To se asi nedá konkrétně říct. Rád si prohlížím fotografie ať již zmíněných fotografů nebo všech, kteří publikují v tisku a na internetu. V konečném důsledku se ale během fotografování soustředím pouze a jen na sebe a jestli snímky stojí za to, to už je na divácích.

Co byste poradil lidem, kteří se chtějí naučit dobře fotografovat? Dá se to vůbec naučit?

Nevím, jestli dobře, ale určitě dá. Jednou věcí jsou technické záležitosti, druhou kreativita. Bez technických znalostí a jisté šikovnosti se fotograf neobejde, to je úplný základ, který se člověk naučit musí, i když mu v tom současné chytré technologie hodně pomáhají. Pak už zbývá jen fotit, koukat okolo sebe a zase fotit. V tom pomáhá sledování práce jak jiných fotografů, tak uměleckých děl, obrazů a filmů obecně. Důležité je pak najít vlastní témata, obsah, který si zaslouží být vyfocen. Je spousta, možná i většina, fotografů, kteří mají perfektní technické znalosti, ale to je maximum, u kterého zůstávají. Debatují hodiny na facebooku o tom, jak je který objektiv dobrý, fotí testovací obrazce, ale tím bohužel končí.

K TÉMATU

František Géla se narodil v roce 1989, vystudoval Mendelovo gymnázium v Opavě, dále žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a absolvoval semestr na univerzitě v Utrechtu. Nyní se věnuje doktorskému programu na UK – mediální studia.

Pracuje jako lektor fotografických a televizních předmětů na katedře žurnalistiky FSV UK a jako kameraman a fotograf na volné noze (spolupráce s Deníkem, TV Nova, Českou televizí aj.).