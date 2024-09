Řeč je o světově uznávaném fotografovi, který strávil část života před emigrací do Francie v polovině 80. let v Opavě a je držitelem Medaile statutárního města Opavy. Letošní 67. ročník festivalu Bezručova Opava má podtitul Opavské stopy a výraznou stopu v Opavě zanechal právě František Zvardoň, jehož knihu fotografií má doma dokonce i bývalý americký prezident Barack Obama. Petřvaldský rodák má k Opavě celoživotně blízko a region propaguje po celém světě. Na přelomu století daroval Slezskému zemskému muzeu velkou část svých fotografií a s Opavou jsou konec konců spojeny i jeho profesionální začátky.

„V Ostroji jsem sedm let pracoval jako vedoucí oddělení a pak dva roky pro Rudé právo. Tehdy nám pořád vtloukali do hlavy, foťte dělníky, člověk musí být viděn v té práci, to mě ale nebavilo. Hodně jsem fotil uhelné krajiny, zanesené prachem a do takto zdevastovaných krajin jsem často komponoval ženy v závojích. Pro architekta Jančíka jsem fotografoval dekorace do hotelů, pro interiéry reprezentativních místností,“ vzpomínal Zvardoň před časem.

Tím, jak rostla jeho sláva, však začal vadit tehdejšímu režimu. „Našli mi například negativ z Kavkazu, kde bylo zachyceno plačící dítě nad přejetým psem a vyčítali mi, že se na svět dívám strašně špatně, zase samá negace. Pochopil jsem, že by mi rádi zastavili činnost a přitom jsem toužil cestovat. To samo o sobě tenkrát nebylo jednoduché, s nedostatkem deviz, o které jsem marně žádal,“ uvedl Zvardoň. Právě „ekologické“ snímky ho ve 2. polovině 70. let proslavily i na Západě, kde začal sbírat jednu prestižní cenu za druhou.