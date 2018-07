Fronty na úřadech finišují

Opavsko - V době před a během letních prázdnin bývá každoročně na úřadech rušno. Lidé si totiž chodí vyřizovat cestovní doklady a často vše nechají na poslední chvíli.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ David Taneček

V těchto dnech jdou návaly občanů na příslušných odborech do finále. „Není to tak hrozné jako loni, ale čekací doby byly. Lidé se zajímali i o vystavení rychlopasu, který lze vystavit do pěti dní. Nejvytíženějšími dny jsou pondělky a středy,“ uvedl vedoucí odboru vnitřních věcí opavského magistrátu Petr Sordyl. Pas může být hotov dokonce už do 24 hodin, ten si ale lze vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra ČR v Praze.

Ve vydávání občanek, pasů a řidičáků nastaly od 1. července změny. Například o řidičské průkazy si už mohou lidé zažádat i na úřadě obce s rozšířenou působností mimo své trvalé bydliště. Ve frontě si nyní postojí třeba v Hlučíně. „Zájem o vystavení řidičských průkazů se výrazně zvýšil. Bohužel termín zavádění novinky se u nás sešel hned s několika dalšími skutečnostmi. Z hlediska personálního totiž v současné době běží výběrové řízení na referenta odboru dopravy, navíc je doba dovolených. V důsledku těchto příčin se fronty tvoří,“ uvedla mluvčí Hlučína Ivana Gračková.

Až trojnásobný nárůst oproti minulým rokům registrovali v první polovině července v Opavě. „Zájem zvýšený určitě byl, teď už se to uklidnilo. Nejhorší byl opravdu začátek měsíce, hlavně po státních svátcích. Vyřízení dokladu trvá paradoxně déle, lidé si už například nenosí svou fotografii, ale pořizují je úředníci,“ popisoval vedoucí oddělení dopravních přestupků města Opavy Vlastimil Kocur.