Všechno ale může být nakonec jinak. Do případu se vložil Vrchní soud v Olomouci, ke kterému se Martin Š. odvolal. Senát rozsudek ostravského soudu zrušil a případ vrátil k novému projednání. Důvody hrají do karet obžalovanému.

Podle rozsudku ostravského soudu byl Martin Š. součástí sedmnáctičlenného maskovaného komanda baníkovců, které si počíhalo na příznivce opavského klubu vracející se z Brna. Násilníci lstí zastavili jejich vozidlo, poté se zmocnili opavských vlajek a šálů.

Martin Š. jako jediný z obžalovaných prohlásil, že s akcí neměl nic společného. Ostatní uzavřeli se žalobcem dohodu o vině a trestu, případně prohlásili vinu. Třináct vyvázlo s podmíněnými tresty, tři půjdou do vězení na pět let. Tyto verdikty jsou již pravomocné.

Otisk dlaně

Martin Š. po celou dobu trval na své nevině. Hlavní trumfem obžaloby byl nepřímý důkaz v podobě otisku jeho dlaně na přední kapotě přepadeného automobilu. Martin Š. to nepopřel, měl však vysvětlení.

Den před činem údajně odjel do Opavy, aby dohodl rvačku před blížícím se derby Baník - Opava. Stalo se tak na pokyn dalších baníkovců. „Sdělili mi konkrétní adresu v Opavě a detailně popsali vozidlo, kterým ten člověk jezdí,“ uvedl Martin Š.

Do Opavy jel s osobou, jejíž identitu ale odmítl prozradit. „Považuji ji za osobu blízkou, proto nechci uvádět její jméno,“ vypověděl Martin Š. s tím, že čekal, až dotyčný vyjde z domu a půjde ke svému autu. Když se dlouho nic nedělo, vystoupil a na sledované auto nalepil baníkovskou samolepku. „To mezi fanouškovskými kluby znamená, že se chceme s druhou stranou střetnout,“ dodal Martin Š.

Opřel se o kapotu

Přitom se prý dlaní opřel o kapotu auta. Takto vysvětlil, jak policie později našla jeho otisk na přepadeném autě. Ostravský soud ale této verzi neuvěřil.

Jenže vrchní soud měl jiný názor. Podle něj nebyla obhajoba obžalovaného jednoznačně vyvrácena. Soud tudíž nemohl za této situace bez jakýchkoliv důvodných pochybností rozhodnout o vině. Olomoucký soud měl také výhrady k tomu, že Krajský soud v Ostravě nevyhověl návrhu obhajoby na předvolání jednoho z již odsouzených baníkovců, který měl verzi Martina Š. podpořit.

Byl na srazu, ale…

Martin Š. také potvrdil, že se v den přepadení setkal s ostatnímu baníkovci v ostravské restauraci, odkud pak komando vyrazilo do akce. On ale nejel. „Klukům jsem řekl, že se mi nepodařilo zkontaktovat toho člověka a domluvit střet. S kluky jsem chvilku poseděl. Pak řekli, že jedou do Opavy. Nevěděl jsem proč, neslyšel jsem, že by se něco konkrétního domluvilo. Protože jsem v té době měl podmínku a nechtěl jsem mít problémy se zákonem, rozhodl jsem se, že tam nepojedu. Šel jsem cvičit do fitness centra,“ uvedl Martin Š. Ve „fitku“ se údajně sešel se bývalým fotbalistou Baníku Ostrava Martinem Lukešem, který jeho slova potvrdil. „Výpověď svědka považuje soud za nevěrohodnou,“ konstatoval však soud, podle kterého byla vina Martina Š. prokázána, a to nejen na základě otisku dlaně. Senát využil i výpisy z telekomunikačního provozu. Zabýval se také postavením a rolí Martina Š. v rámci fotbalových chuligánů. Nové hlavního líčení u Krajského soudu v Ostravě zatím nebylo nařízeno.