Pokud se podaří vybrat potřebných 69 000 korun na elektrický invalidní vozík, bude na něm paní Hela Jombíková, bývalá klientka a současná zaměstnankyně Charity Opava, moci přijet do Hradce nad Moravicí na listopadový koncert festivalu Hradecký slunovrat a přečíst návštěvníkům své verše. Čtyřiačtyřicetiletá Helena Jombíková se narodila s vážným zrakovým postižením a studia na opavské Obchodní akademii pro zrakově postiženou mládež ze zdravotních důvodů nedokončila.

„Kromě zrakového problému ve mě byla ukrytá ještě neznámá choroba, která čekala na svůj čas. A na jaře roku 2009 mi tělo ztuhlo a zesláblo tak, že jsem zůstala ležet. Podle lékařských papírů bych měla jen sedět a čekat na nejhorší. Tak to tedy ne, “ říká paní Hela. Matka dvou dětí dálkově vystudovala opavskou Soukromou střední školu podnikatelskou a začala psát verše. Její prvotinu No tak mám diagnózu vydala Charita Opava v roce 2016 a verše z ní četli na slavnostním představení herci Slezského divadla.

Velmi by potřebovala elektrický skládací vozík, který by se vešel do auta a díky kterému by nebyla odkázaná na pomoc jiných. Od zdravotní pojišťovny na něj ještě nemá nárok. „Až budu ležák, k čemuž asi bohužel směřuji, pak už mi nebude na nic, ale teď si ho ještě můžu užít,“ přibližuje paní Hela naléhavost pořízení vozíku. Proto vznikl společný projekt Charity Opava a Hradeckého slunovratu, kteří tak pokračují v dlouholeté spolupráci. Připojit se může i veřejnost na adrese www.startovac.cz/projekty/vozik-pro-pani-helu/ a pomoci tím paní Heleně dorazit na Hradecký slunovrat.