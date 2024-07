Služba chráněného bydlení ve Vlaštovičkách funguje už sedmadvacet let a stávající prostory proto přestávají vyhovovat potřebám klientů. „Jejich věk se navíc zvyšuje a začínají se u nich vyskytovat nejrůznější přidružená onemocnění nebo choroby pohybového aparátu, které vedou ke snížené mobilitě,“ zmínila vedoucí chráněného bydlení Zuzana Janků.

V bytě velikosti 1+1 původně žili dva klienti Charity Opava. Jeden bydlel v pokoji bez kuchyňské linky a druhý v pokoji s linkou, takže měl výrazně nižší míru soukromí. Úpravou vznikly dva samostatné pokoje s vlastními kuchyňskými linkami.

Bydlení je určeno lidem s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji ve věkovém rozmezí od 18 do 65 let. „Průměrný věk našich klientů narůstá. Potýkají se s pohybovými problémy, a proto kromě soukromí, které jim přestavba bytu přinesla, je důležité také to, že znamenala odstranění bariér a dostupnost sociálního zařízení,“ přibližuje vedoucí charitního střediska Kateřina Víchová.

Projekt Soukromí pro každého podpořil Moravskoslezský kraj 657 tisíci Kč.