Po celou dobu konání marketu panovala příjemná, předvánoční atmosféra. „Velmi se mi tady líbí, prostory jsou nádherné,“ říká Dája Guryčová z dekorací DN, která prodává šité a háčkované vánoční ozdoby. „Nečekala jsem, že přijde tolik lidí,“ dodává a tvrdí, že výrobu a prodej bere jen jako zálibu. Velký zájem vzbudily minerální šperky od Ma Petite Création z Frýdku Místku. Výběr byl totiž pestrý – od korálkových prstýnků až po jednoduché, nápadité náramky. „K Opavě mám blízko a účast na různých handmade marketech už beru jako tradici,“ konstatuje sympatická prodávající.

Na své si přišli i milovníci sladkého. Bylo si zde možné koupit něco malého k snědku, převážně se jednalo o čokoládu a čerstvé donuty. Pro děti byly připravené kreativní dílny, ve kterých si mohly například vyrobit sněhovou vločku z korálků nebo malovat na dřevěná zvířátka.

Monika Kaličinská, organizátorka celé akce, hodnotí trhy jako zdařilé. „Máme tady 37 vystavovatelů, snažila jsem se, aby byl výběr různorodý a mohl si vybrat opravdu každý,“ míní a doplňuje, že s účastí je spokojená, protože lidé chodili v průběhu celého dne. Handmade Market tak plánuje v Opavě uspořádat i příští rok, a to i s gastro podniky. Navíc by akci chtěla ještě doplnit o zajímavé přednášky a workshopy. V prosinci se market dále přesune do Rožnova pod Radhoštěm a do Frýdku-Místku.

Alžběta Batková