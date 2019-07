Mužské i ženské týmy dobrovolných hasičů nejen z opavského okresu se v sobotu 20. července setkaly u rybníka ve Stěbořicích-Jamnici.

Na programu tady totiž byl už pětadvacátý ročník netradiční soutěže nazvané Překonej rybník. V čem celé klání spočívá? Každé družstvo má sedm členů. První dva zůstávají na startovním břehu a pumpují vodu ruční čtyřkolovou hasičskou stříkačkou. Ostatních pět soutěžících musí přeběhnout po velmi úzké a kluzké lavičce přes vodní plochu a zároveň za sebou táhnout hadice. Jakmile se dostanou na břeh, musí proudem vody z hadice shodit terč. Pak už je potřeba co nejrychleji nasednout do připravené loďky a pádlováním pouze vlastníma rukama se opět v co nejkratším čase dostat zpátky na druhý břeh k časomíře. Na dodržování pravidel bedlivě dohlížejí přítomní rozhodčí z řad místních dobrovolných hasičů.