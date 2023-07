Významné výročí si v tomto roce připomínají dobrovolní hasiči ze stěbořické místní části Jamnice. Tamní sbor existuje už 130 let a připravil bohaté oslavy.

Hasiči na jamnickému rybníku. | Foto: Deník / Veronika Bernardová

Včetně benátské noci a tradiční recesistické soutěže Překonej rybník, letos poprvé otevřené veřejnosti.

Centrem všeho dění se v sobotu 15. července stane rybník v Jamnici. Osmadvacátý ročník klání tu záčne od 14 hodin. „Soutěž má dlouholetou tradici, konala se už v šedesátých letech. Tehdy byla lávka napříč rybníkem. Pak byla soutěž na delší dobu přerušena a znovu se obnovila před osmadvaceti lety,“ řekl Deníku starosta Sboru dobrovolných hasičů Jamnice Michal Komárek.

Recese, jak se patří

Soutěž, kterou z břehů sleduje početné obecenstvo, se zúčastňují dobrovolní hasiči ze širokého okolí a občas také hasiči z Polska, většinou se přihlásí kolem pětadvaceti družstev. A jaká jsou pravidla? Každé družstvo má sedm členů. První dva zůstávají na břehu a pumpují vodu ruční čtyřkolovou hasičskou stříkačkou. Ostatních pět soutěžících musí přeběhnout po velmi úzké a kluzké lavičce přes vodní plochu a zároveň za sebou táhnout hadice. Jakmile se dostanou na břeh, musí proudem vody z hadice shodit terč. Pak už je potřeba co nejrychleji nasednout do připravené loďky a pádlováním pouze vlastníma rukama se opět v co nejkratším čase dostat zpátky na druhý břeh k časomíře. Na dodržování pravidel dohlížejí rozhodčí z řad jamnických hasičů. Není nouze o pády do vody nebo potopení loděk, všichni to ale berou s humorem.

Soutěž byla určena vždy pro dobrovolné hasiče. Ale tento rok bude výjimečný. Vůbec poprvé se totiž mohou přihlásit i týmy z řad veřejnosti. „Zaznamenali jsme zájem „nehasičů“ zkusit si přeběhnout přes rybník, a proto na zkoušku vytvoříme kategorii pro veřejnost. Nářadí zapůjčíme,“ prozrazuje Michal Komárek. Všechny týmy, ty hasičské i „nehasičské“, budou nejspíše soutěžit dohromady. „Asi to promícháme, ať je to pestřejší. Kategorie veřejnosti bude samozřejmě také odměněna,“ upřesňuje starosta jamnických hasičů.

Vzhledem k oslavám výročí bude i program pestřejší. Soutěž Překonej rybník startuje ve 14 hodin. „Starší návštěvníci, ale nejen oni, si mohou od 15.30 poslechnout dechovou hudbu z Bolatic. Během soutěže bude vystavena naše hasičská historická technika a o přestávce proběhne ukázka historického hašení s parní stříkačkou. Návštěvníci si budou moci také prohlédnout moderní hasičskou techniku, která bude také k vidění. Pro děti budou k dispozici zábavní atrakce, vstup bude dobrovolný,“ dodává Michal Komárek.

Ve 20 hodin pak začne benátská noc, tedy taneční zábava pod širým nebem. Zahraje kapela Cross orchestra, což je největší pop – rocková kapela na Ostravsku. Její přestávky vyplní DJ Omyl. Večer zpestří také vystoupení poledance a ohňostroj.