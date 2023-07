FOTO, VIDEO: Hasičský adrenalin v Jamnici. Rybník zdolávaly týmy po kluzké lávce

Tradiční recesistické akci s názvem Překonej rybník, kterou už po osmadvacáté zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů Jamnice, přihlížely břehy plné diváků. Tento ročník byl navíc jubilejní, protože se konal v rámci oslav 130 let od založení jamnických dobrovolných hasičů.

Soutěže se obvykle zúčastňují dobrovolní hasiči ze širokého okolí a občas také hasiči z Polska, většinou se přihlásí kolem pětadvaceti družstev. A jaká jsou pravidla? Každé družstvo má sedm členů. První dva zůstávají na břehu a pumpují vodu ruční čtyřkolovou hasičskou stříkačkou. Ta je historická a pochází z roku 1893.

Ostatních pět soutěžících musí přeběhnout po velmi úzké a kluzké lavičce přes vodní plochu a zároveň za sebou táhnout hadice. Jakmile se dostanou na břeh, musí proudem vody z hadice shodit terč. Pak už je potřeba co nejrychleji nasednout do připravené loďky a pádlováním pouze vlastníma rukama se opět v co nejkratším čase dostat zpátky na druhý břeh k časomíře. Na dodržování pravidel dohlížejí rozhodčí z řad jamnických hasičů. Není nouze o pády do vody nebo potopení loděk, všichni to ale berou s humorem.

Ani letos nechyběly na startovní listině týmy nejčastěji z Opavska, ale třeba také z Bruntálska nebo Ostravy. „Soutěž má dlouholetou tradici, konala se už v šedesátých letech. Tehdy byla lávka napříč rybníkem. Pak byla soutěž na delší dobu přerušena a znovu se obnovila před osmadvaceti lety. Jsme vždy zvědaví, kolik přijede družstev, protože dnes (pozn. red. v sobotu 15. července) se nikde nekoná žádná soutěž. I když zase ti profíci, kteří jezdí na závody pravidelně, mají strach, aby se zde nezranili,“ řekl Deníku starosta Sboru dobrovolných hasičů Jamnice Michal Komárek, který si podle svých slov sám několikrát klání i sám vyzkoušel.

Není to tedy ani tak o soutěživosti, jako spíše o pobavení sebe i přihlížejících.

Překonávání rybníka bylo vždy výsadou jen pro dobrovolné hasiče. Ale tento rok byl výjimečný. Vůbec poprvé se totiž mohly přihlásit i týmy z řad veřejnosti, čehož využilo hned několik skupin.

Odměněna poháry byla vždy první tři místa v daných kategoriích, první týmy se navíc mohly těšit na putovní pohár. „Do určitého místa pak rozdáváme i finanční odměny. Pravidlo u putovního poháru je takové, že patří tomu, kdo buď vyhraje třikrát po sobě, anebo pětkrát nezávisle na sobě. Například hasiči z Bobrovníků už mají pohár doma, museli jsem proto udělat nový. Při největším „štěstí“ proto musíme nechávat vyrábět každé tři roky pohár nový,“ směje se Michal Komárek.

Domácí hasiči z Jamnice už v minulosti také putovní pohár získali. „Ale v poslední době se nám moc nedaří. Ostatní týmy si myslí, že tady mají naši kluci čas trénovat, ale opak je pravdou. Není to tak, že bychom si pravidelně zkoušeli přeběhnout přes rybník,“ dodává starosta jamnických hasičů.

Během příjemného a parného odpoledne zahrála i dechová hudba z Bolatic, k dispozici byly atrakce pro děti a bohaté občerstvení, k vidění historická i moderní hasičská technika. Večer pak program zakončila Benátská noc s největší pop – rockovou kapelou na Ostravsku Cross orchestra.