Poslední den v roce 2019 je tady. Bujará zábava, několikaminutové ohňostroje a ohlušující petardy každoročně pobaví mnoho lidí, zároveň ale vystresují stovky domácích zvířat a mohou způsobit také vážná zranění. Zdeněk Harazim z Opavy kdysi málem přišel o prsty.

„Stalo se to před léty, byl jsem zvědavý a šel blíže k petardě, která nevybouchla. Explodovala mi v rukou. Nakonec jsem sice skončil jen s několika stehy, ale zůstaly mi nepříjemné vzpomínky a dodnes mám z pyrotechniky hrůzu. Odpalování nedovolím ani svým dětem, které jsou již dospělé, naštěstí si incident také dobře pamatují,“ sdělil svou nepříjemnou zkušenost.

Před neopatrnostmi v závěru roku varují opět i hasiči. „Už od Mikuláše se městy, vesnicemi i sídlišti ozývají rachejtle, světlice, dělbuchy či petardy. Odpalovat by se měly výhradně venku a ve volných prostranstvích, tedy mimo domovy, nemocnice, domovy pro seniory, školy, kostely a dostatečně daleko od zaparkovaných aut. O kolemjdoucích lidech ani nemluvě,“ podotýká tiskový mluvčí hasičů Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.

Pyrotechnika nepatří do rukou dětí

„Manipulaci s legálně nakoupenou pyrotechnikou nesvěříme do rukou dětí ani osob, které již mají problém s udržením rovnováhy,“ apeluje. Zábavnou pyrotechniku bychom měli nakupovat v kamenných prodejnách, kde je zaručeno, že není vlhká a je k ní také návod v českém jazyce. „U rachejtlí se opravdu nevyplatí šetřit na kvalitě.

Nabízejí ji dnes prakticky všechny obchodní řetězce, stánky a tržnice. Při nákupu bychom měli dbát na to, aby byl výrobek opatřen návodem v češtině a vyznačením třídy nebezpečnosti,“ pokračoval Kůdela s tím, že co patří do rukou pouze profesionálním ohňostrůjcům, zásadně nekupujeme.

A k jakým požárům obvykle vyjíždějí moravskoslezští hasiči v závěru roku? Nejčastěji jsou to právě požáry bytů, kuchyní a obývacích pokojů, zaparkovaných aut, keřů a živých plotů, plastových kontejnerů zapálených od rachejtlí.

Policisté navíc varují před výrobou zábavní pyrotechniky doma. „Nepouštějte se ani do úpravy již zakoupené pyrotechniky, namísto zvýšení efektu se výrobek může stát předmětem, který po použití, nebo již při samotné manipulaci s ním ohrozí zdraví vaše i dalších osob,“ uzavřela krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.