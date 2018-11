Hlučín - K neobvyklému případu záchrany zvířat vyjížděli v úterý 20. listopadu dopoledne hlučínští profesionální hasiči.

Hasiči v Hlučíně zachránili ze stromu bezmocného havrana.Foto: Deník / Veronika Bernardová

Zamířili na sídliště, konkrétně do Cihelní ulice v Hlučíně. Na první pohled se zdálo, že na stromě ve výšce přibližně čtyři metry, visí obrovský netopýr. Ihned se však ukázalo, že jde o jiného živočicha, a sice o havrana, který se však nacházel v nezvyklé pozici. Visel hlavou dolů.

„Zřejmě se zamotal do silonového vlákna, používaného například na pouštění podzimních draků a sám se z něj nedokázal osvobodit. Hasiči pod bezmocným černým ptákem, který s sebou občas škubl, byť marně, roztáhli plachtu, aby se opři případném pádu nezranil. Pak se mu pokusili pomoci opatrným potáhnutím dlouhou tyčí, zakončenou hákem, o větev, z níž visel. To se jim povedlo a havran sám okamžitě odletěl do bezpečí, co nejdál od lidí a inkriminovaného stromu,“ popisoval záchrannou operaci mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela s tím, že nakonec tedy ani nebylo potřeba přivolávat hasičskou výškovou techniku.