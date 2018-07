Hasiči z Jamnice představí unikátní vodní světelnou fontánu

Výročí 125 let od založení sboru dobrovolných hasičů (SDH) oslaví v sobotu 14. července hasiči v Jamnici.

Hasiči z Jamnice představí unikátní vodní světelnou fontánuFoto: Deník / Veronika Bernardová

Hlavním bodem oslav se stane tradiční soutěž s názvem Překonej rybník, která začne ve 14 hodin. V čem klání spočívá?

Každé družstvo má sedm členů, první dva zůstávají na startovním břehu a pumpují vodu ruční čtyřkolovou hasičskou stříkačkou, ostatních pět soutěžících musí přeběhnout po velmi úzké a kluzké lavičce přes rybník a zároveň táhnout za sebou hadice. Jakmile se dostanou na břeh, musí proudem vody shodit terč. Pak už stačí co nejrychleji nasednout do loďky a pádlováním pouze vlastníma rukama se dostat opět co nejrychleji k časoměrnému zařízení a stiskem tlačítka ho zastavit.

Soutěž je mezi diváky velmi oblíbená a všichni doslova lační po každém nedobrovolném pádu závodníka do vody. Pro děti budou připraveny zábavní atrakce. Ve 20 hodin začne Benátská noc. Tuto taneční zábavu pod širým nebem zpestří vodní světelná fontána. „Uvádíme ji po dlouhých 10 letech a vidět ji v Moravskoslezském kraji je velká vzácnost. Proto bych chtěl všechny čtenáře srdečně pozvat,“ uvedl starosta SDH Jamnice Michal Komárek.