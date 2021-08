Hasiči nejprve chytili v pondělí 23. srpna pomocí velké plachty klokaního samce, kterému se předtím podařilo uniknout skulinou z výběhu Dětského ranče v Hlučíně, ve středu zase nahnali 12 býčků ze zahrady v Háji ve Slezsku až do přepravního vozidla zemědělského družstva a další tři býčky odehnali do bezpečné vzdálenosti od železniční trati mezi stanicemi Háj ve Slezsku a Děhylov. Kvůli nim tam musela být na nějakou dobu snížena rychlost projíždějících vlakových souprav.

Klokan nemá jméno, utěk mu ale vyšel

Mladému bezejmennému klokanovi, kterého nedávno připojili pracovníci Dětského ranče v Hlučíně k dalším dvěma zástupcům australské fauny, se podařilo nějakou skulinou uprchnout z výběhu do areálu ranče, kde se schovával ve vysoké trávě asi sto metrů od domova.

"Po jeho objevení za ním profesionální a dobrovolní hasiči z obou hlučínských jednotek (HZS MSK a JSDHO) svižně vyrazili s pořádnou plachtou o šířce pěti metrů. Ve spolupráci s pracovníky ranče jej pak do hodiny chytili a umístili zpět do výběhu. Bez zranění klokana i hasičů," líčí mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Z nejmenovaného zemědělského družstva na Opavsku uniklo ve středu 25. srpna celkem 33 mladých a již poměrně statných býčků, které chovatelé označovali jako „jarní telata“.

"Většina z nich zamířila do neobydlených končin, luk, lesů a skal, odkud prý se obvykle večer v klidu vrátí do domovského kravína. „Pouze“ dvanáct z nich zamířilo do zahrady rodinného domku v Háji ve Slezsku a další tři býčci se pohybovali na náspu frekventované železniční trati mezi Ostravou a Opavou," uvádí k případu mluvčí hasičů.

Do jejich odpolední až večerní záchrany se zapojily tři jednotky hasičů – první z opavské stanice HZS Moravskoslezského kraje, druhá jednotka dobrovolných hasičů Háj ve Slezsku-Lhota a jako třetí zasahovali (u trati) i drážní hasiči z Ostravy (Správa železnic).

Býčci na zahradě u rodinného domku byli do příjezdu hasičů klidní a bez známek nervozity spokojeně přežvykovali šťavnatou zahradní travičku. Únikovou cestu do polí a luk jim chovatelé lehce zahradili dlouhou hadicí. Bylo potřeba dostat je všechny najednou do přepravního vozidla.

Chovatelé hasičům poradili, ať si sundají vše, co by mohlo chovnou zvěř zneklidnit, zásahové oděvy, přilby, roušky. Hasiči pak vybudovali z natažených červenobílých výstražných pásek vyhrazenou cestu až k vozidlu, ke své ochraně i případnému usměrnění býčků drželi sedm nastavovacích žebříků. Operace se ve spolupráci s chovateli nakonec podařila bez zranění, zahrada osiřela, zbylo jen několik kravinců k pohnojení…

Další tři býčci se pohybovali na náspu a pod náspem v křoví v blízkostí železničních kolejí. Po dohodě se železničáři byla v úseku mezi Hájem ve Slezsku a Děhylovem snížena rychlost na 50 km/hod. Hasičům se po únavné honičce za mladými a hodně rychlými kusy na polích a lukách nakonec podařilo býčky nasměrovat dostatečně daleko od železnice na louku nedaleko kravína, kde skot v klidu ulehl na zem. Podle chovatelů později večer prý uslyší hluk svých čtyřnohých parťáků a pustí se také do svého domovského kravína…

Zda pak býčci skutečně dorazili ve středu za tmy domů, hasiči po téměř tříhodinovém namáhavém zásahu už nezjišťovali. Obvyklá rychlost souprav na železniční trati Ostrava-Opava v rizikovém úseku ale mohla být opět obnovena.