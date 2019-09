Narozeniny s paní Hedvikou přijeli oslavit také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil, primátor města Opavy Tomáš Navrátil, zástupkyně úřadu práce, zaměstnanci Domova Bílá Opava a samozřejmě nechyběly ani rodinné příslušnice, jednou z nich byla i vnučka paní Hedviky, které je babička celý život vzorem.

„Maminka babičce zemřela u porodu, obdivuji ji jako člověka, který zvládne ve svém životě všechno,“ uvedla. A tak malá Hedvika vyrůstala se svými dvěma staršími bratry a tatínkem, se kterým měla velice blízký vztah, a o kterém hovoří jako o „zlatém“ muži.

Po snídani si ráda dá štamprli ořechového likéru. Že by jedna zdravotní po ránu byl právě její recept na dlouhověkost? „To asi spíše ne, celý život se alkoholu vyhýbala, i svým synům jej často vylévala,“ pobavila vnučka paní Hedviky všechny přítomné. Dlouhověkost mají zkrátka v genech, tatínek se dožil úctyhodného věku 93 let. Sociální pracovnice domova Anna Doleží ještě dodala:

„Ráda pobývá na zahradě v lůžku, v průběhu dne si čte časopisy, dívá se na televizi, poslouchá rádio a má ráda květiny, zejména orchideje.“

Jak sama Hedvika Hlaváčová říká, měla hodného muže, se kterým ve spokojeném manželství vychovávala čtyři děti, tři syny a jednu dceru. „Manžel byl voják z povolání, takže se hodně stěhovali, většinu času však žili v nedalekém Krnově,“ doplnila vnučka paní Hedviky.

Během oslavy jubilantka všechny mnohokrát rozveselila. Nevěřila, že slaví už 101. narozeniny, myslela si, že zapíjí teprv šedesáté. Přípitek vypila na ex a dort snědla s chutí úplně celý.

Už od svých 80 let tvrdila, že se stovky jistojistě dožije. Do 95 let byla soběstačná, pak se jí ale přihodil úraz. V současnosti je tedy imobilní. „Nicméně je orientovaná, odpoví na položenou otázku, volný čas tráví především na lůžku,“ prozradila na závěr aktuální stav paní Hedviky sociální pracovnice Anna Doleží.