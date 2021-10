„Řada lidí zatím nebyla očkována třeba kvůli svému zdravotnímu stavu, také byla spousta těch, co byli krátce po prodělání onemocnění. Musíme být optimisty a věřit, že podíl proočkovaných bude sice pozvolna, ale jistě narůstat,“ doufá Ivo Vondrák.

Co označení „jsme na tom aktuálně nejhůře v rámci ČR“ znamená v praxi?

Sedmidenní incidence, tedy počet infikovaných na sto tisíc lidí za týden, se v Moravskoslezském kraji bohužel přehoupla přes stovku. Náš region má tuto incidenci v rámci republiky nejvyšší, je to 171,9 pozitivně testovaných na koronavivirus. Aktuální situace se dá ovšem posuzovat i podle jiných ukazatelů, například co se týče obsazenosti nemocnic, to trápí kupříkladu kraj Jihomoravský. Nákaza se v celé republice bohužel začala šířit intenzivněji, než tomu bylo v předchozím období. Takže praxe nejen v našem kraji by měla být v ostražitosti a také připravenosti na možnost dalšího zhoršení situace.

Je upozornění na stávající stav spíše zdvižením ukazováku a výzvou k dalšímu očkování, nebo jsme nyní skutečně na hraně a mohl by se začít opět omezovat veřejný sektor?

Zda přijdou přísnější epidemiologická opatření, jaká budou a pro koho budou platit, to je zcela na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Aktuální vývoj situace sleduje tým hlavní hygieničky, a právě její kompetencí je konkrétní opatření doporučit. Mé pravidelné komentáře a přehledy o nákaze mají na sociálních sítích informovat o aktuálním stavu. K dalšímu očkování intenzivně vyzývám společnost kontinuálně, protože je skutečností, že je to nejúčinnější nástroj k zastavení šíření nákazy.

Uvedl jste, že i krajské mobilní očkovací týmy narážejí na nezájem o očkování. Kolik vakcinací týdně nyní mobilní týmy v průměru zajistí?

Mobilní očkovací týmy vyjížděly do terénu hlavně v srpnu a v září, lokality a četnost výjezdů vzešly v srpnu z poptávky obyvatel odlehlejších částí kraje. V září jsme se pak zaměřili na vakcinaci v sociálně vyloučených lokalitách. Proto bych nehovořil o průměrných číslech. Dá se shrnout, že v odlehlých částech kraje se nám podařilo vakcinovat více než 1400 lidí, v sociálně vyloučených lokalitách napříč regionem bylo naočkováno přes 200 osob. Zájem o očkování mobilními týmy pak výrazně upadal, a tak by zatím byly další výjezdy vysoce neefektivní.

Zájem opadl nejen u mobilních týmů…

Bohužel, nezájem o očkování evidují i očkovací centra. Věřím ale, že část lidí, kteří váhali, zda se mají, či nemají nechat naočkovat, nakonec k vakcinaci přijdou. Motivací by jim mohl být i prostý fakt, že čtyři pětiny covidových pacientů, kteří musí být hospitalizovaní na JIP, očkováni bohužel nebyli.

Napadá Vás řešení? Jinak zacílit kampaň, motivovat veřejnost, nebo zkrátka ti, co nejsou naočkovaní, o to už z různých důvodů nestojí?

Řešení je jediné. Trpělivě lidem vysvětlovat účinnost očkování, vyvracet lži o vakcínách, pokračovat v mediální kampani, popřípadě ji upravit. Řada lidí zatím nebyla očkována třeba kvůli svému zdravotnímu stavu, také byla spousta těch, co byli krátce po prodělání onemocnění. Musíme být optimisty a věřit, že podíl proočkovaných bude sice pozvolna, ale jistě narůstat.