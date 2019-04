Do čela setkání usedl předseda SOH a starosta Bolatic Herbert Pavera, místopředsedkyně SOH a starostka Kravař Monika Brzesková, místopředseda SOH a starosta Hlučína Pavel Paschek, ředitel Muzea Hlučínska Metoděj Chrástecký a bývalý místopředseda SOH a bývalý starosta Hati Pavel Kotlář.

Moderátorská role připadla Monice Brzeskové a krajskému šéfredaktorovi Deníku Martinu Plevovi. O kulturní pěvecký úvod se postaraly Seniorky z Bolatic, pak už následovala samotná diskuse, která se dotkla hned několika témat. Nejdříve bylo sdružení představeno, hovořilo se o cílech a vizích do budoucna.

„Poděkování patří našim předchůdcům, kteří SOH v roce 1991 založili. Během několika let se všechny obce staly jeho součástí. Hlučínsko si prošlo těžkou historickou situací, území se měnilo mezi jednotlivými státy, ale lidé vždy drželi pohromadě, což dokázalo i studium odborníků. A zjistilo se, že jsme zvláštní region, a nás to potěšilo a jsme na to hrdí,“ konstatoval Herbert Pavera a zároveň připojil i přání, aby SOH fungovalo ještě mnoho let.

Hovořilo se také o velkých akcích na Hlučínsku, nechyběla zmínka o Bálu Hlučínska, Festivalu kultury a řemesel, odpustech, festivalu Štěrkovna Open Music nebo o setkání chrámových sborů a schol.

„Víra byla v minulosti základním kamenem Hlučíňanů. Podpora chrámových sborů a schol je tedy namístě,“ mínil Pavel Kotlář.

Dalším tématem bylo výročí 100 let od připojení Hlučínska k Československu, které si sdružení připomene příští rok.

„Muzeum pořádá velký tříletý cyklus, kdy jezdíme po obcích Hlučínska a probíhají besedy a přednášky na různá témata. Příští rok chceme zrealizovat i putovní venkovní výstavu, která by vystihla život na Hlučínsku během těch sta let,“ přiblížil Metoděj Chrástecký.

Následně byla zmíněna i důležitá spolupráce SOH s partnery, podnikateli, muzei, divadly i polskými gminami, důraz na zachování tradic a zvyků. Nemalou měrou pak k propagaci regionu přispívají i místní spisovatelky.

Řeč přišla i na ovzduší na Hlučínsku a řešení přetížené dopravy na silnici I/56. „Začíná se blýskat na lepší časy, nyní máme otevřené dveře na Ředitelství silnic a dálnic i na ministerstvu dopravy, podnikají se kroky, aby mohla být příprava obchvatů realizována,“ dodal Herbert Pavera.