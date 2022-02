Změna pro kulturu v Ostravě: z opavské OKO přichází šéfka Mrózková Heříková

Zatímco od tamního primátora a spolustraníka z hnutí ANO se jí dostalo poděkování, Piráti na ni nenechali niť suchou. Internetem už koluje školní vysvědčení, v němž byla Mrózková Heříková podle opavských Pirátů hodnocena v pěti „předmětech“. Propojení s místní kulturní scénou? Nedostatečná. Management? Dostatečná. Servilnost? Výborná. Personalistika? Nedostatečná. Politikaření? Výborná.

Mrózkové Heříkové vysvědčení začali posílat přátelé. „Zaregistrovala jsem to a přečetla si také komentáře, které mě uklidnily, že v Opavě jsou také milí a rozumní lidé, a tím bych to z mé strany uzavřela,“ řekla Deníku od pondělí šéfka CKV. Nepoužila pojem „dětinské“, jako někteří komentující, téma nechtěla vůbec přiživovat. „Svádí mě to k tomu nebrat to vážně,“ podotkla nadneseně.

Důvod rozpadu koalice

Podle opavských Pirátů je však Marcela Mrózková Heříková bez nadsázky námět na mexickou telenovelu a podle zjištění Deníku měla být dokonce jedním z dříve veřejně neventilovaných hlavních důvodů, proč se v Opavě před časem rozpadla koalice a Piráti odešli do opozice.

„Přesněji řečeno politický klientelismus primátora ve vztahu k dnes již bývalé ředitelce OKO,“ upřesnila opavská opoziční zastupitelka a bývalá náměstkyně primátora Hana Brňáková. Podle informací Deníku mezi sebou obě ženy měly vést regulérní otevřenou válku.

Ego v Opavě skončilo pod plachtou, zakryje se asi i plot. Autor chce průzkum

Proč? „Prokazatelná pochybení se týkala zvláštního manažerského přístupu v rámci její práce s lidskými zdroji, kdy v jednom případě došlo až na soudní pracovně právní spor. Žalující straně dal soud za pravdu a z městského rozpočtu, resp. rozpočtu OKO coby příspěvkové organizace, musely být vyplaceny soudně uznané náhrady,“ zdůvodnila Brňáková známky na vysvědčení, které podle ni není postaveno „na vodě“. „I po tomto manažerském ‚majstrštyku‘ byla paní Heříková oceněna odměnou na konci roku z pokynu spolustraníka primátora Navrátila,“ popsala Deníku Pirátka.

Jak na druhém břehu?

Zajímavá je v tomto kontextu skutečnost, že zatímco opavští Piráti jí vystavili „nedostatečnou“, ti ostravští jsou součástí obvodní koalice, která ji jmenovala do nové funkce a která je stejně jako v Opavě vedená hnutím ANO. Podle zjištění Deníku však pro Mrózkovou Heříkovou ani jeden ze tří pirátských radních Moravské Ostravy a Přívozu nehlasoval. Rostislav Řeha byl výslovně proti, David Witosz s Lukášem Jansou se zdrželi hlasování.

Slezské Versailles opět ožívá. Do Rudoltic na Osoblažsku přijede i Václav Neckář

„Na samotném výběrovém řízení máte k dispozici pouze materiály, které přinese uchazeč, takže se rozhodujete na místě. Já jsem si však udělal ještě sondu mezi kolegy v Opavě, a proto jsem pro ni ruku zvednout nemohl,“ řekl Deníku Rostislav Řeha, jenž však uznal, že Mrózková Heříková byla ne-li nejlepší, pak rozhodně jedna z nejlepších účastnic výběrového řízení.

„Neměl jsem však o jejím působení v Opavě úplně dobré reference. Kolegům v koalici jsme řekli, jak se k tomu stavíme, ale neshodli jsme se. Rada většinově hlasovala pro ni,“ uzavřel Řeha. V Opavě po sobě Mrózková Heříková nechala rozbouřené vody a v o mnoho klidnějších nebude začínat ani v Ostravě. Navíc se proslýchá, že hned na druhý týden nové pracovní etapy si vzala dovolenou.