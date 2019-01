Dolní Benešov - Trnem v oku je obyvatelům dolnobenešovské Osady Míru herna, která se nachází přímo na zdejším sídlišti.

Ilustrační snímek | Foto: Deník

V současné době se hodně hovoří o rozhodnutí Ústavního soudu, díky němuž budou moci obce a města regulovat hazard na svém území. V Dolním Benešově se však do boje s ním pustili už dávno. Konkrétně v roce 2007, kdy byla vydána vyhláška o stanovení míst, kde je zakázáno provozování výherních hracích automatů.

Tehdy se na zmíněném benešovském sídlišti otevřela herna, v níž ministerstvo financí povolilo provoz takzvaných interaktivních videoloterních terminálů. Dolnobenešovský městský úřad se ale marně oháněl svou vyhláškou.

„Několik let jsme marně urgovali ministerstvo, aby své povolení zrušilo. Koncem loňského roku se tak opravdu i stalo. Firmy, které v herně terminály provozují, však podaly proti rozhodnutí rozklad. Nikdo neví, jak dlouho bude odvolací řízení trvat. Všechno je opět na mrtvém bodě," přibližoval situaci starosta Dolního Benešova Martin Štefek.

V Dolním Benešově s hernou v Osadě Míru bojují už dlouho a ze zcela prozaických důvodů. Místní si totiž stěžují na hlasité vyřvávání lidí, kteří se vrací z herny.

Častokrát jsou opilí a ničí například zaparkovaná auta. Stížnosti i petice občanů byly zatím bezvýsledné. Různé přestupky či dokonce trestné činy nejsou v herně nebo blízkém okolí nic výjimečného.

„Dochází tam k různým potyčkám a podobně. Před nedávnem od nás dostala zmíněná herna pokutu. Na území našeho města totiž platí omezení otevírací doby. Vzhledem k tomu, že jela nonstop, uchýlili jsme se k pokutě ve výši asi 25 tisíc korun," mínil ještě Martin Štefek a jedním dechem dodal:

„Provozovatel herny však dlužnou částku zatím neuhradil. Hrozí mu exekuce. Dlouhodobě bojujeme za úplné uzavření tohoto podniku, protože se zde neustále porušuje zákon a místním lidem leží v žaludku."

Není to přitom tak, že by Dolní Benešov byl proti hazardu veskrze vyhraněn. Existují zde podniky, kde se několik výherních automatů provozuje. „Je to tak, ale jenom proto, že je zde omezená otevírací doba," upozornil Martin Štefek.

Nové rozhodnutí Ústavního soudu má obcím a městům umožnit regulovat na svém území hazard. Ať už se jedná o výherní hrací přístroje anebo interaktivní videoloterní terminály, jejichž povolování mělo předtím v kompetenci ministerstvo financí.

Petr Dušek