Rozměrný rohový dům marně čeká už více než čtyři roky na svého nového majitele, který by do něj vrátil život. Hlavní pošta sídlila na Masarykově třídě od roku 1866. Po 148 letech se ale její brány zavřely, protože v roce 2014 se z důvodu úspory finančních nákladů přestěhovala do tehdy ještě poměrně čerstvě otevřeného Obchodního centra Breda&Weinstein. V roce 2015 se vedení České pošty rozhodlo, že historickou budovu nabídne k prodeji, a to formou elektronické aukce.

„První se uskutečnila 2. března 2018 a přihlásili se do ní tři zájemci, prodej se však neuskutečnil,“ uvedl pro Deník mluvčí České pošty Ivo Vysoudil. Vše už bylo na dobré cestě, z těchto tří zájemců byl vybrán i vítěz a následovat měl zápis do katastru nemovitostí. Jenže na poslední chvíli si kupec transakci rozmyslel a od prodeje odstoupil. Jaký záměr měl tento i ostatní dva zájemci s bývalou poštou, není známo. „Další záměry s nemovitostí nám potenciální kupci nesdělují a Česká pošta je nevyžaduje,“ upřesňuje Vysoudil.

Do poloviny července tohoto roku byla bývalá pošta nabízena k prodeji už celkem třináctkrát. Nyní běží další kolo elektronické dražby. „Aukce probíhá od 11. července do 8. srpna 2022,“ potvrzuje mluvčí.

Pětipatrová nárožní budova je aktuálně nabízena za 32,2 milionu korun, cena za metr čtvereční představuje 7919 korun. „Nemovitost je zcela prázdná a probíhají v ní jen pravidelné kontrolní prohlídky a běžná údržba. Technický stav je dobrý a bez nutnosti dalších investic,“ tvrdí Ivo Vysoudil.

Opava měla jízdní poštovní spojení s Vratislaví a Vídní zajištěno od roku 1626. Hlavní poštovní úřad byl ve městě zřízen v roce 1748, od roku 1850 do roku 1938 tady působilo zemské poštovní ředitelství. Koncem 40. let 19. století byla opavská pošta umístěna v domě vedle radnice na Horním náměstí 203 a zde setrvala až do již řečeného roku 1866, kdy se přestěhovala do vlastní, nově postavené budovy v Panské ulici, dnešní Masarykova třída. V letech 1927 až 1929 byla budova pošty přestavěna podle projektu architekta Miloslava Kopřivy. V roce 2014 se hlavní pošta přesunula do OC Breda&Weinstein, od té doby je dům prázdný a opakovaně nabízen k prodeji.