Hlavně milovníci historických vozidel si přišli na své. Do Hlučína se sjely opravdové skvosty, a to doslova. Dokonce nechyběly ani historická nákladní vozidla. Cíl jízdy byl v Ostravě.

Akci pořádal místní Automotoklub po záštitou města Hlučín. Na aktéry čekala téměř sedmdesátikilometrová trať. Slavnostní prezentace na Mírovém náměstí byla zároveň prohlídkou historických krasavců.

„Tyhle akce pravidelně vyhledávám. Není nic hezkého, než se kochat těmito nádherami. V Hlučíně je to povýšeno i o nákladní vozy. Jako mladý jsem dělal řidičák na V3S, a tady takové je. To byly stroje, které vydržely úplně všechno. Bylo v tom sice neskutečné horko, ale parádní stroj. Řadit se muselo s meziplynem, to dnešní mladí neznají,“ vyprávěl Deníku s nadšením Přemysl Haburta. „Letos jsem už na takovém srazu potřetí,“ dodal ještě.

Návštěvníci na Mírové náměstí měli možnost se podívat i pod kapoty historických mazlíků. „Auta jsou jako by přímo sjela z výrobní linky. Je vidět, že jejich majitelé mají v nich srdce. A některé zvuky motorů, to je jako šepot květin,“ poznamenal Přemysl Haburta.