Hladina řeky Opavy je již v běžném stavu mimo stupně povodňové aktivity, aktuálně je v měrném profilu Děhylov na 160 centimetrech a stále pomalu klesá. Povodí Odry řízeně upouští přehradu Kružberk v rozsahu 10 metrů krychlových za sekundu, bez vlivu na výšku hladiny řeky Opavy.

Stále platí zákaz vstupu do areálu Hlučínského jezera a na přilehlé cyklostezky na základě rozhodnutí hejtmana MSK Josefa Bělici, a to až do 14. října v rámci vyhlášeného krizového stavu - stavu nebezpečí. V těchto místech jsou rozmístěny zákazové cedule, jejich dodržování hlídají strážníci Městské policie Hlučín. Udělena může být pokuta za jejich nerespektování až do výše 20 tisíc korun.

„Hledáme možnosti a způsob, jak co nejrychleji cyklostezky a další infrastrukturu opravit, aby bylo možné zákazy odvolat, až budou jednotlivá místa opět bezpečná. S likvidátorem řešíme plnění za poškození majetku města, odhadujeme, že se bude pohybovat v řádu desítek milionů korun – poškozena je čelní hráz jezera, sportovně rekreační areál, cyklostezka na hrázi, hřbitovní zeď a také sportovní hala v Darkovičkách – jen u ní se jedná o škody za zhruba čtyři miliony korun,“ vypočítává starostka města Petra Tesková.