Do ankety se zapojilo 2255 lidí, každý jednou hlasoval pro některý z jedenácti nápadů. Projekty byly rozděleny na velké do 400 tisíc a malé do 100 tisíc korun. V první kategorii získalo nejvíce hlasů outdoorové hřiště pod Základní školou Vrchní s 345 hlasy. O jediný hlas skončilo druhé Integrační hřiště Dostojevského a třetí místo obsadil Alpský potok pod Ptačím vrchem s 216 hlasy. Neuspěl nápad na vybudování krytého posezení na cyklotrase Radegast Opava (170 hlasů), Zahrada radosti (169 hlasů), Opavský Stonehenge (143 hlasů) ani projekt Učíme se a relaxujeme venku (132 hlasů).