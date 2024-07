Sto let od svého založení oslaví sbor dobrovolných hasičů v Bobrovníkách v sobotu 17. srpna na asfaltovém hřišti v areálu u místní tělocvičny. Na programu oslav bude průvod, mše svatá, ukázka zásahu s místní historickou koňskou stříkačkou, představení historické i nové techniky, ukázka hašení oleje, hudební program s večerním koncertem skupiny Nebe i skákací hrady a další zábava pro děti. Největší sbor dobrovolných hasičů v kraji má 213 členů, založen byl 29. června 1924.

„Jsme největším sborem dobrovolných hasičů v Moravskoslezském kraji, a řadíme se do první pětice největších v České republice. Naši jednotku tvoří 99 mužů, 48 žen a 66 dětí. Zařazeni jsme do výjezdové kategorie V a díky dobré spolupráci s městem Hlučínem máme skvělé vybavení na zásahy všeho druhu, zasahovali jsme například při povodních v roce 1997, u třídenního požáru lesa ve Vřesině u Hlučína, nebo požáru chaty u Opavice v roce 2018,“ vyzdvihla zásluhy jednatelka SDH Bobrovníky Alena Šimánková.

Sbor dobrovolných hasičů Bobrovníky byl založen 29. 6. 1924. Díky nejmladší generaci má stále zajištěné pokračovatele.

Sbor má 12 členů výjezdové jednotky, vybaven je Tatrou 148 - CAS 32, koňskou stříkačkou z roku 1924 a další technikou. Pro trénink a výcvik dobrovolným hasičům slouží plocha vedle místní tělocvičny. Trénují na ní mladí hasiči všech věkových kategorií, těm nejmladším jsou tři roky. Počtem mládeže si sbor drží prvenství v okrese Opava.

Město Hlučín si práce všech dobrovolných hasičů váží a snaží se je všemožně podporovat. Starostka Petra Tesková k tomu říká: „Bobrovníky jsou příkladem, jak se to má dělat. Sbor pořádá řadu akcí a výrazně přispívá k tomu, že obec prospívá. Děkuji všem členům sboru za práci, kterou odvádějí, a přeji jim hodně štěstí do další stovky.“

Sbor českých dobrovolných hasičů v Bobrovníkách byl založen na popud župního referenta Karla Průši, který byl také prvním starostou župní hasičské jednoty hlučínské, 29. června 1924. Na tento den byla svolána také první valná hromada.

„Do sboru se tehdy přihlásilo 25 členů. Do té doby byl v Bobrovníkách k dispozici pouze sud na vodu a požární žebřík, proto bylo třeba shánět vybavení. Většinu dostával sbor darem. Ještě v roce 1924 získal ruční stříkačku na koňský potah, a to od Sboru českých dobrovolných hasičů ve Slezské Ostravě. První hasičská zbrojírna byla postavena mezi lety 1924 a 1925,“ doplnila Alena Šimánková.

Hasiči se postupně stávali významnou organizací obce a už v roce 1935 měli třiaosmdesát členů. Okupace ale přinesla zákaz všech českých spolků, proto se další rozvoj jednoty datuje až do roku 1945, kdy byla jejich činnost obnovena. V roce 1949 sbor získal motorovou stříkačku a došlo i k rozšíření hasičské zbrojnice. Do roku 1960 se budova hasičárny proměnila do nynější podoby. V průběhu let docházelo k rozšíření činnosti hasičů v obci. Začali pořádat dětské soutěže, oslavy sv. Floriána, letní tábory, hasičské slavnosti, stavění i kácení máje a další akce.