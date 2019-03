„Nejedná se o parkovací plochy v centru města a částky mi přijdou přehnané. Vždyť za parkovačku v centru Ostravy necháte přibližně devět set korun," mínil čtyřiačtyřicetiletý Hlučíňan, jenž si nepřál zveřejnit své jméno.

Vedení města ovšem přichází s rázným argumentem. Řidič má na vybranou. Může si pořídit parkovací kartu a odstavit svůj vůz přímo pod okny svého domu, anebo zaparkovat o pár desítek, maximálně stovek metrů dál zcela zadarmo.

„Základní, a přitom naprosto zásadní rozdíl je v tom, že v Hlučíně se zpoplatnila jen některá parkoviště. Je to takový nadstandard pro místní obyvatele. Naopak v Ostravě jsou zpoplatněny celé, zpravidla poměrně rozsáhlé oblasti," vysvětloval Miroslav Pech a ještě přidal několik postřehů: „Na těchto ostravských ulicích nelze zaparkovat, aniž by člověk kartu neměl. Má potom jedinou možnost: odstavit auto daleko od bydliště a domů dojet třeba hromadnou dopravou."

Budování nových míst není levné

Parkovací karty lze v Hlučíně zakoupit již od roku 2005. Vztahovaly se však pouze na centrum města. Mnozí se jistě budou ptát, proč je současná cena taková, jaká je.

„Vybudování nového parkovacího místa, které splňuje současné parametry, se pohybuje okolo čtyřiceti, šedesáti a někdy i osmdesáti tisíc korun. Při ceně kolem čtyř tisíc korun je návratnost této investice deset až patnáct let, což není málo," pokračoval Pech.

Vedení Hlučína se netají, že se jedná o jakýsi testovací balonek. „Počet parkovacích míst ve městě je nedostatečný. Opakovaně jsme upozorňováni hasiči, že v případě požáru je především na sídlištích problém se na místo s těžkou technikou dostat. Je v zájmu města situaci řešit," poznamenal.

Karty jdou v Hlučíně celkem na odbyt

Hlučín usiluje o dotace na nová parkovací místa, protože většina peněz do parkovacích míst je vynaložena z městského rozpočtu. „Investic je bohužel celá řada, a proto není možné v dohledné době počet parkovacích míst zásadně navýšit. Toto je jedna z možností, jak získat finance na stavbu nových parkovišť. Garantujeme, že vybrané peníze budou použity pouze na tento účel," slibuje mluvčí.

Nové parkovací karty se prodávají teprve měsíc a celkem jdou na odbyt. Ze 116 míst jich bylo prodáno 44. Vedení města se domnívá, že toto číslo by se ještě mohlo změnit: „Jsou prázdniny a mnoho řidičů se teprve rozhoduje. Předpokládáme, že situace se postupně vyjasní a potom bude čas na nějaké komplexnější zhodnocení."

V blízké budoucnosti se tedy ukáže, zda Hlučíňané jsou schopni nová parkovací místa akceptovat. Pokud by dokonce byly reakce pozitivní, jednalo by se o dalším rozšíření. Jsou zde jistá „ale".

„Ve hře je i varianta se zpoplatněním větší oblasti pro parkování za podstatně nižší cenu. Pak by ovšem nebylo možno na sídlišti zaparkovat nikde, aniž by si člověk nekoupil parkovací kartu. Spoustě lidí by se to bezesporu nelíbilo," míní Pech.

Vítkov zadarmo, Opava bez záruky

Jak je to s parkováním ve Vítkově nebo Opavě. „Klasické parkovací karty ve Vítkově nemáme. Dříve jsme některá místa předpláceli za 200 korun na měsíc. Postupně jsme ale přešli k metodě: kdo dřív přijede, ten parkuje. Parkování je všude zadarmo," konstatoval starosta Vítkova Pavel Smolka.

V centru Opavy je situace trochu jiná. Zóna placeného parkování je jen jedna a ohraničují ji ulice Olbrichova, Nádražní okruh, Praskova, Nákladní, Kasárenská, Krnovská a zase Olbrichova. Parkovačku si zde může pořídit pouze člověk, který zde má trvalé bydliště. „Karta na rok vyjde na 400 korun," uvedl vedoucí odboru dopravy opavského magistrátu Rudolf Klein.

Problém je ten, že počet míst v centru není dostatečný. Dotyčný sice může kartu vlastnit, ale nikdo mu nezaručí, že vyhrazené místo třeba před jeho domem bude vždy volné. Zaparkovat zde mohou všichni majitelé karty. „Další možností je odstavit vůz v parkovacím domě, kde za hodinu zaplatíte 5 korun," uzavřel Klein.

Petr Dušek