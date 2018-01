Žádosti o granty a dotace startují

Není to žádný vtip, ale realita. Petr Czudek, trenér basketbalové Opavy, povede italský „nároďák“. Do této role byl obsazen pro film Zlatý podraz, který se natáčí v pražském Průmyslovém paláci, a diváci se na něj mohou těšit v říjnu, kdy půjde do kin.