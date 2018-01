Na autobusovém nádraží je opět v provozu automat na jízdenky

Kdo si chtěl od počátku prosince loňského roku zakoupit jízdenku v Hlučíně na autobusovém nádraží, měl smůlu. Prodej v automatu na jízdenky, který provozuje Koordinátor integrovaného dopravního systému Moravskoslezské kraje (KODIS), zde byl totiž ukončen.

Jízdné. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Nyní se však na žádost města vrací zpět. „Rozhodnutí Dopravního podniku Ostrava, který v centru Hlučína prodej jízdenek ukončil a automaty zrušil, jsme vnímali jako nešťastný krok. Hlavně starší občané mají problém jezdit si pro doklady třeba do Ostravy a elektronický nákup je pro ně často nezvladatelný,“ řekl starosta Hlučína Pavel Paschek.

Prostory na autobusovém nádraží nyní novému provozovateli pronajímají hlučínské technické služby, vůbec poprvé si v nich lidé mohli jízdenku koupit ve čtvrtek 25. ledna.

„Naše společnost měla prodejnu převzít až od prosince tohoto roku, kdy začne příměstskou autobusovou dopravu na Hlučínsku provozovat dopravce vzešlý z výběrového řízení. Vedení města se na nás ale obrátilo s prosbou, abychom provoz centra zahájili co nejdříve,“ uvedl jednatel společnosti KODIS Aleš Stejskal.

Hlučínské dopravní infocentrum bude pro veřejnost otevřeno vždy od 25. dne v měsíci do 8. dne měsíce následujícího. Provozní doba je v pondělí a ve středu od 6 do 8 a od 12.30 do 14 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek pak od 6 do 10 a od 10.30 do 14 hodin.

Jízdenky je možno získat ještě také v provozovně na hlučínském nádraží.