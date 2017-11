Latě z laviček se ukrást nepovedlo

Strážníky upozornil na chybějící latě v Zámeckém parku občan. Neznámý vandal si je vedle laviček nejspíš nachystal k odcizení.

Latě z laviček strážníci v parku raději preventivně odmontovali.Foto: archiv města Hlučín

Přibližně tři měsíce vydržely nově nainstalované lavičky v hlučínském Zámeckém parku, kam byly po kompletní opravě přemístěny z Ostravské ulice letos v srpnu. Neznámý vandal si chtěl dřevěné latě z dvanácti laviček nejspíše odnést domů.

Postupoval poměrně důmyslně. Některé odšrouboval a položil stranou k odvezení, na ostatních povolil šrouby, aby je pak mohl snáze sundat. Radost z lupu se ale nekonala.

Tímto kuriózním případem se před nedávnem zabývala hlučínská městská policie. Do její služebny totiž přišel občan s tím, že když parkem procházel, všiml si, že u několika laviček jsou odmontovány dřevěné latě. Strážníci nelenili a během chvíle už na místě byla hlídka.

„Po příjezdu strážníci zjistili, že u čtyř laviček skutečně latě chybí. Nezmizely však úplně, protože byly položeny bokem. U dalších přibližně osmi laviček pak byly šrouby, kterými latě na lavičce drží, povoleny. A to tak, že už šly rukou odšroubovat,“ popisoval velitel Městské policie Hlučín Luděk Olšovský.

S největší pravděpodobností si na ně dělal zálusk neznámý vandal, díky zásahu strážníků se ale jeho plán neuskutečnil.

„Je to má domněnka, tuším, že si latě prostě někdo nachystal k odvezení. Ty, které už byly odšroubovány, i ostatní, jež se ještě nacházely na lavičkách, nebyly nijak poničeny. Ve hře je ale ještě třeba i varianta, že to možná udělali z recese mladí lidé,“ uvažoval Luděk Olšovský.

Strážníci se nakonec rozhodli zatnout tipec případnému zlodějíčkovi úplně. Pro jistotu všechny latě z laviček v Zámeckém parku odmontovali, naložili do auta a převezli do areálu hlučínských technických služeb (TS). Ty zde měli pracovníci TS opravit a zpátky namontovat původně až příští rok na jaře.

Do Zámeckého parku by se ale, pokud to počasí dovolí, mohly vrátit už během dnešního dne.

Podobným případem se už hlučínští strážníci v minulosti zabývali. „V Písečné ulici je v parčíku schodiště, na kterém je umístěno kovové zábradlí. No a stalo se, že někdo latě z něj odmontoval a dal bokem. Tady se asi jednalo o jakýsi žertík mladých. Latě se na místo vrátily znovu, tentokrát už však byly šrouby dány ještě více napevno,“ zavzpomínal Luděk Olšovský.

KRÁDEŽ KOŠE? VŮBEC ŽÁDNÝ PROBLÉM

Fantazie některých pobertů skutečně nezná hranic a o případy, nad kterými takřka zůstává rozum stát, není nouze. Město totiž o pokusu o krádež latí v parku informovalo mimo jiné také na svém facebookovém profilu. A komentovala jej například i čtenářka Jana Mančíková.

„Kamarád pracuje na Městském úřadu v Doubravě (okres Karviná, pozn. red.) a měl na starosti výstavbu zastřešeného posezení na vyhlídce nad obcí. Je to krásné místo, ale už několikrát opravovali střechu a doplňovali ukradená prkna. Oprava je prý stála dvakrát tolik, co pořízení nové stavby.

Dokonce někdo ukradl i koš na železné tyči, zabetonovaný v zemi a to tak, že odřízl tyč. Koš tedy chybí a lavičky mají zdeformované šroubky a matice, aby je už nikdo nemohl odšroubovat a odnést,“ podělila se o zkušenosti svého známého Jana Mančíková.