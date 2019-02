Hlučín - Dnes poprvé pozvaly knihovnice Městské knihovny v Hlučíně děti ke společnému čtení v rámci letošního Března měsíce knihy. Vyvrcholením dnešního programu ale bezesporu bude vyhlášení prvního zdatného Kniholezce.

„Soutěž Kniholezec slouží k podpoře dětského čtenářství, pomáhá rozvíjet jazyk, paměť a také dětskou představivost. Je určena všem čtenářům od 6 do 15 let. Podle věku jsou děti zařazeny do tří kategorií: červené, zelené a modré. Cílem soutěže je „pročíst se“ hromadou knih až na její vrchol,“ popsal princip Kniholezce tiskový mluvčí hlučínské radnice Miroslav Pech s tím, že v každé kategorii je patnáct knih různých žánrů, které jsou označeny nálepkou Kniholezec. Po přečtení knihy musí děti odpovědět na soutěžní otázku, která prověří, zda knihu skutečně pečlivě přečetly. Za každou správnou odpověď dostanou razítko do deníčku a postupují o políčko výše na plakátu Kniholezce.

Vítěz bude vyhlášen v každé věkové kategorii. Soutěž probíhá do konce letošního školního roku a zájemci se do ní mohou přihlásit kdykoliv v jejím průběhu u knihovnice v dětském oddělení. V současné době mezi sebou soupeří 29 dětí všech věkových kategorií.

To ale není jediná aktivita knihovny. Například každou březnovou středu budou v dopoledních hodinách probíhat lekce základů práce s internetem, od 12. do 16. března v zámeckém televizním klubu (bývalá čajovna) vždy od 9 do 17 hodin proběhne tradiční burza knih.

„Zájemci mohou v tomto týdnu do burzy darovat knihy, pro které už doma nemají místo a které by mohly udělat radost někomu jinému. Stejně tak si mohou z burzy zdarma odnést knihy, které do ní věnoval někdo jiný,“ pokračoval mluvčí Miroslav Pech.

Během celého měsíce bude v obou odděleních knihovny probíhat akce „Přiveďte do knihovny nečtenáře“. Její smysl spočívá v tom, že čtenáři mohou do knihovny přivést své přátele nebo rodinné příslušníky, kteří dosud nebyli v knihovně registrováni. Za odměnu pak stávající i nový čtenář získá roční registraci v knihovně za poloviční cenu.

Měsíc čtenářů bude zakončen v pátek 30. března 2012 oblíbenou akcí „Noc s Andersenem“, kdy děti stráví v knihovně nejen odpoledne plné her, čtení a soutěží, ale také tak trochu strašidelnou noc.