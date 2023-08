Chybějící bezpečnost, prašnost, vibrace domů, vysoký průjezd včetně nákladních vozidel i nemožnost spánku. To jsou hlavní problémy, které trápí obyvatele ulic Malánky a Rovniny na pomezí Hlučína a Ludgeřovic. Spor mezi obyvateli, radnicí, ale i samotnými řidiči graduje.

Kvůli opravě mostu přes potok Brůdek v Jasénkách je během prázdnin na Opavsku uzavřena silnice mezi Hlučínem a Bobrovníky kolem hřbitova (směrem na Hošťálkovice a Lhotku v Ostravě). Oficiální objízdná trasa vede ulicemi Písečná, Ostravská, Markvartovická, Petřkovická, Aleje a Osvoboditelů, pro řidiče je to ale velká zajížďka, proto si našli zkratku mezi rodinnými domy.

Stávající situace je pro tamní obyvatele nepřijatelný, a jelikož s přetížením ulice radnice nic nedělá, rozhodli se vzít situaci do vlastních rukou. „Město Hlučín to mělo logisticky vyřešit rozhodně jinak, například dočasným zjednosměrněním ulice směrem na Hlučín. S dětmi se tady teď ani nedá bezpečně vyjít na ulici,“ řekl Deníku Dušana Jaroška.

„Hlučínský úřad toto neměl dopustit,“ má jasno Jaroslav Valenta, jenž poukazuje na bezohlednost řidičů v nejen v zatáčkách, ale i nadměrný provoz popelářských vozů projíždějících několikrát denně i v ty dny, kdy ulici vůbec neobsluhují. I proto k nespokojenosti některých místních zmizel z ulice zpomalovací retardér, aby otřesy necítili lidé v domech. Jediným dalším zpomalovacím prvkem je třicítka, ale pouze v části ulice, a řidiči ji většinou nedodržují. „A kdyby si tu lidé už dávno před uzavírkou nedali různé zábrany před plot, jsou řidiči schopni dřít o něj zrcátky,“ míní dále pro Deník Valenta. Na sociálních sítích se však údajně šíří i nenávistné zprávy z opačné strany, kdy řidiči obyvatelům velké kameny a další předměty kolem jejich domů vyčítají - údajně nemohou projet.

Starosta odmítá průjezd náklaďáků

„Bohužel jsou řidiči bezohlední, a i když je někde záliv k vyhnutí se, stejně jedou co nejdál to jde a pak se vyhýbají o centimetry,“ popisuje situaci Pavla Olšáková, která kvůli obousměrným kolonám mnohdy ani nemůže vyjet od domu – a má pro to fotodokumentaci.

Nejhlasitěji je nyní na úřadě slyšet Dieter Körner, který záležitost předal právničce, a od příštího týdne sám začne připravovat petici k odvolání starosty. „Je to obrovská nekompetence města Hlučína a dotčených orgánů. Není to problém jen nyní, dlouhodobě poukazuju na to, že tato cesta nesplňuje základní technické parametry pro dvousměrný provoz, natož nynější zatížení. Nechat tudy vést objížďku, byť neoficiální, je holé šílenství,“ láteří Körner.

Starosta Hlučína Pavel Paschek měl v době uzavírky článku dovolenou, radnice poskytla jeho dřívější prohlášení. „Během té doby, co tam byla hlídka městské policie, tam ani jednou nebyl zaznamenán vjezd nákladního automobilu. Snahy udělat ze silnice jednosměrku jsou dlouhodobé, avšak jedni navrhují, aby vedla jedním směrem, druzí druhým, takže nedošlo k domluvě ani mezi občany,“ argumentuje starosta. K přetížení Malánek během rekonstrukce nedalekého mostu a k technickému stavu silnice pro tento provoz se dosud nevyjádřil. „Městská policie Hlučín lokalitu pravidelně kontroluje. S ohledem na čerpání dovolené pana starosty nyní nemůžeme podat více informací,“ vzkázala mluvčí Hlučína Kristina Skulinová.

Tragikomické situace

Podle místních je přítomnost strážníků výjimkou, na průjezdu nákladních vozidel (nikoli dodávek, ale nad 3,5 tuny) se shodují vesměs všichni ze zhruba desítky dotázaných obyvatel. Dokládají také svědectví o „vytrubování“ sanitky stojící u jednoho z domů, kuriózních situacích po vzniku obousměrných front, kdy nechce couvat ani jedna ze stran, a další poznatky.

„Je to tu životu nebezpečné. Provoz nepůsobí příznivě ani na statiku místních domů, asfaltová cesta je nejen úzká, ale položená na hlíně. Nespím z toho, manželka se bojí o domácí zvířata, mít malé děti, raději se odstěhuju,“ říká Körner.

Bližší pohled radnice i názory dalších obyvatel se dočtete v rubrice Deník na návštěvě v pondělí 21. srpna v tištěném vydání a na webu Deníku. Už nyní najdete na webu fotogalerii a video z dopoledního provozu v Malánkách.