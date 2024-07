Letos na břehu Hlučínského jezera od 25. do 27. července vystoupí například Ewa Farna, Divokej Bill, Rybičky 48, Jiří Krhut, No Name, Wohnout a také Nebe. Právě kapela Nebe přispěchala k jubilejnímu ročníku se speciální narozeninovou písní.

„Kapela Nebe na Štěrkovně Open Music vystupovala několikrát a k festivalu má blízký vztah. A ten se právě propsal i do přístupu k narozeninové písni. Když jsme začali přemýšlet o výročním songu, rozhodně jsme nechtěli žádnou prvoplánovou hymnu. Naopak cílem bylo něco ze zážitků kapel i fanoušků. A to přesně se podařilo," řekl za pořadatele David Moravec.

Ten oslovil zpěváka Petra Harazina, který má za sebou řadu úspěšných hitů pro další hudební kolegy. „Když mě David oslovil, abych napsal výroční píseň, byl jsem za tu možnost upřímně rád. Podobných narozeninových písní jsem v životě už napsal několik a pokaždé z toho ti dotyční měli hroznou radost," řekl zpěvák kapely a autor skladby Petr Harazin.

Přiznává ale, že po radosti přišly i starosti. „Řečeno sportovní terminologií, trochu jsem přepálil začátek, napsal jsem první sloku a refrén, ale pak hrozně dlouho trvalo, než jsem ji dokončil. Celý proces trval skoro rok. Chtěl jsem do textu vtisknout náladu, kterou sám pociťuji při pomyšlení na chvíle, které jsem na festivalu osobně zažil. Aby si v ní každý našel alespoň jeden řádek. Myslím, že se to povedlo i ve videoklipu, kdy se scény z natáčení klipu u jezera prolínají se záběry fanoušků," uvedl frontman skupiny Nebe.

Nebe píseň zařadí do svého sobotního koncertu. Na něj si přivede i netradičního hosta. Několik skladeb s Harazinem a jeho spoluhráči zazpívá i kuchařský mistr Přemek Forejt.

Netradičních spojení projektů festival nabídne více. Michal Pavlíček vystoupí s orchestrem a se vzácnými hosty. Operní pěvec Adam Plachetka pak s Melody Makers a Ondřejem Havelkou uvedou skladby Osvobozeného divadla. V sobotu pak zazní unikátní spojení orchestru a setu DJ. Janáčkova filharmonie Ostrava zahraje s DJ Lowou největší hity taneční hudby.

Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a města Hlučína. Genarálním partnerem je společnost Tomáš STRAUB s.r.o., hlavními partnery jsou Kofola, Lenzing Biocel Paskov, NFCtron a Mastercard a Stará Celnice Hlučín.