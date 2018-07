Hlučín otestuje varovný systém, někde nešel správně

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka 15 000 Kč

Odborní asistenti v administrativě ASISTENT/KA. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 16300 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme: , Komunikace s klienty a úřady – telefonicky+e-m + osobně.Plánování schůzek.Vedení knihy pošty, vedení evidence převzatých dokladů.Přebírání dokladů a podkladů od klientů.Drobné pochůzky a nákupy (na poštu, nákup kancelářských potřeb a občerstvení), ŘP B výhodou.Třídění dokladů, archivace (práce s břemeny do limitu), navádění dat do programu POHODA, pomocné, účetní práce., Nutná výborná znalost práce s PC, WORD, EXCEL, E-m., Odolnost vůči stresu, práce pod tlakem dodržování pevných zákonných termínů., Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na email: ares.economic@aresucto.cz.Přihlášky zaslané jiným způsobem ,než na výše uvedenou e-m adresu budou automaticky vyřazeny z výběrového řízení. Nevolat., Nedostavovat se osobně bez předchozí pozvánky od zaměstnavatele zaslané e-m na e-m uchazeče., O výběrovém řízení, termínu výběrového řízení, budou uchazeči/čky informováni na e-m ze kterého přijde, přihláška., Pracovní doba zaměstnavatele: 06:30 – 15:00. Pracoviště: Ares economic s.r.o., Dlouhoveská, č.p. 1676, 748 01 Hlučín. Informace: Ingrid Millerová Ipiňová, .