Líhnoucí se včely mají malá křídla, zakrnělé či nedokonale vyvinuté nohy. Město Hlučín proto zakoupilo speciální přístroj v hodnotě 65 tisíc korun, který bude bezplatně zapůjčovat včelařům z Hlučína, Darkoviček a Bobrovníků.

Na základě smlouvy s městem má přístroj na starosti Přemysl Štencel, působící ve Včelařství pod Vinnou horou v Hlučíně, který je za možnost alternativního léčení rád. „Ve všech včelstvech na světě se vyskytuje roztoč přenášející infekci. Jen starší včelaři přistupují ke klasické variantě za pomocí chemie, ale proč nejít trošku jinou cestou, když chemie je všude kolem nás už tak dost,“ zamyslel se včelař Štencel s tím, že mají za sebou první školení a přednášku.

Princip ošetření je založen na využití tepla a vlhkosti v uzavřeném koloběhu vzduchu. „Přístroj Varroa Controller je výborný v tom, že teplotu, která včelám neublíží a roztoče zlikviduje, udržuje oproti jiným stabilně,“ doplnil. Včelstva se tak musí ošetřit několikrát za rok. „Dalo by se říct, že to nejde úplně do čista, stačí, když je v okolí včelař, který nedělá vše tak jak by měl a včely si pak mezi sebou nemoci předávají,“ upozornil Štencel a dodal, že ošetření včelínů ekologickým způsobem je sice časově o něco víc náročné, ale do budoucna přinese jistě mnoho výhod.