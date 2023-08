K velké nelibosti řidičů, kteří je na sociálních sítích pranýřují, že tak učinili nyní kvůli nim a vyčítají jim, že se ulicí nedá projet. To vše na úzké, bývalé polní cestě, na níž byl v minulosti jen položen asfalt. Hotový Kocourkov.

Ani v nočním provozu údajně nespí, vadí jim prašnost, vibrace domů při průjezdu větších aut či přímo průjezd popelářských vozů většinu dní v týdnu, aniž by ulici obsluhovali. Místním také vadí odstranění zpomalovacího prahu, neukázněnost a rychlost některých řidičů a samotná hustota provozu.

Se starostou Hlučína se v minulém týdnu nešlo spojit z důvodu dovolené, vzájemné telefonické nahánění nepřineslo úspěch ani v Ludgeřovicích, které situaci sledují jen jako nejbližší soused. Ulice Malánky totiž plynule přechází v ulici Rovniny (v ní s omezením rychlosti na 30 kilometrů v hodině), které obě patří Hlučínu.

Na jedné straně úzké ulice Rovniny však už stojí domy spadající katastrálně pod Ludgeřovice a adresu mají podle nedaleké ulice Vrablovec.

Nelze se tak divit, že i pro starostu Ludgeřovic Daniela Havlíka je řešení této problematiky téměř na denním pořádku. „Místní to tam znají, ale tím, že je uzavřená cesta na Bobrovníky, začal zkratku využívat kdekdo. Je to absolutně nešťastné, silnice vůbec není dimenzovaná pro stávající dopravní zatížení,“ okomentoval nyní situaci pro Deník starosta Ludgeřovic Daniel Havlík, někdejší krajský náměstek hejtmana pro dopravu.

Řidiče čekají nástrahy na cestách. Stavba kruháče i oprava silnice u Ostravy

Rozuzlení situace podle něj není snadné, bylo by však záhodno je řešit. „Pro místní byl vjezd vždy povolen. Debatovalo se o jednosměrce, ale nedošlo k domluvě, kterým směrem. Sami s podobnými problémy zápasíme u nás v Ludgeřovicích, místní proto chápu, že po znásobení problému jsou naštvaní,“ uvedl Havlík, podle něhož nyní projednávat úpravu provozu není myslitelné. „To by se muselo řešit předem, jestli umožnit průjezd jen místním, nebo to řešit jinak. Teď se nic nevymyslí,“ dodal Havlík.

Nekomfort kvůli vyššímu zájmu

Právě v této věci však místní vyčítají radnici a příslušným zodpovědným orgánům ležérní přístup. „Sám v Malánkách bydlím a každý den tudy jezdívám. Jde pouze o mírně zvýšený provoz,“ popsal Deníku problematiku po návratu z dovolené starosta Hlučína Pavel Paschek a pro další vyjádření požádal o písemnou formu komunikace.

Obchvat Hlučínska: Jak dopadla EIA? Problémem je oblast Ludgeřovických rybníků

„Možností přechodného omezení průjezdu ulicí Malánky se město Hlučín zabývalo, ale s ohledem na zachování maximální dopravní dostupnosti centra města a komfortu pro občany se město Hlučín k omezení nepřiklonilo,“ stojí v následném vyjádření tiskové mluvčí Hlučína Kristiny Skulinové.

Město hodlá řešit pouze řidiče a vozidla, které měly a mají průjezd zakázán. A to nákladní vozy mimo dopravní obsluhu nad 3,5 tuny, jakousi špičku ledovce v lokálním problému. „Městská policie provádí zvýšený dohled a dodržování dopravního značení kontroluje. Prozatím nebyl zaznamenán žádný přestupek,“ vzkázala radnice.

Pohled projíždějících řidičů

Jeden z řidičů, který se přímo v místě Deníku dotazoval, zda byl fotografován, následně při zpáteční cestě podotkl: „Ale je to fakt šílené. Nezávidím vám,“ řekl a pokračoval v cestě. Ne všichni však považují téma Malánky za skutečný problém.

Do Ostravy opět raději přes Polsko? Dopravní peklo se vrátilo, lidé jsou zoufalí

„Zkratku používám jako občan Bobrovníků a osoba v místě podnikající několikrát denně a až na výjimky je průjezd bezproblémový,“ napsal Deníku Tomáš Straub, jenž by zjednosměrněním provozu v Malánkách či zákazem průjezdu o zkratku přišel. „Samozřejmě čas od času na trase každý potkáme pološílené řidiče zásilkových služeb, ti ale představují hrozbu všude na silnicích. Souhlasím s konstatováním, že komunikace není určena pro vozidla nad 3,5 tuny a ty tam bohužel jezdí,“ apeluje na policisty a strážníky. „Nezabrání tomu však kladeči kamenů podél cesty,“ dodal Straub. Stížnosti obyvatel a vzájemná averze s řidiči opadne od září, kdy bude obnoven provoz na hlavním tahu na Bobrovníky.