Původní termín ukončení prací, kterým byl 28. srpen, se v případě vhodných podmínek může o několik dnů zkrátit. Odstraněny tak budou všechny provozní škody, ke kterým došlo v předchozích letech užíváním komunikace. I v této etapě jsou naplánovány změny v provozu hromadné dopravy, pro nákladní vozidla stále platí vlastní objízdná trasa. Přetrvává i zákaz podélně parkovat na ulici Zahradní u hřbitova a na ulici Komenského.

V této etapě již nebudou zjednosměrněny ulice Jaroslava Seiferta, Okrajová i Petra Bezruče. Zhotovitelem stavby je společnost Strabag, zadavatelem Ředitelství silnic a dálnic.

Opravovat se budou úseky na ulici Opavské a Markvartovické. Na Opavské práce začnou ve čtvrtek (8. 8.) o půlnoci frézováním vozovky v pravém jízdním pruhu ve směru do Ostravy, pokračovat by se mělo 20. 8. levým jízdním pruhem. Provoz bude řízen semafory, zejména v období ranní a odpolední špičky se dá očekávat tvorba kolon.

Na ulici Markvartovické budou práce probíhat odlišně. Frézovat i asfaltovat se budou oba jízdní pruhy v jednom sledu, ulice Markvartovická bude tedy uzavřena s výjimkou dopravní obsluhy a návštěvníků společností, které zde sídlí. Termín začátku prací v tomto úseku je otevřený. Podle původního harmonogramu se předpokládá zahájení 9. 8. frézováním vozovky. Pokud se ale nebudou provádět sanační práce, opravy začnou dříve.

„Provoz bude operativně povolen jako jednosměrný ve směru do Ostravy, nicméně projíždět stavbou důrazně nedoporučujeme. Budou se zde pohybovat stavební stroje, proto všechny řidiče nabádáme ke zvýšené opatrnosti. V této části čtvrté etapy lze očekávat zrychlení prací, ovšem za předpokladu, že nebude probíhat původně plánovaná sanace podkladu vozovky. Poruchy se při dosavadní realizaci objevily pouze na několika málo místech a stav podkladních vrstev tak lze považovat i po letech provozu za velmi dobrý. Pokud tomu tak bude i na ulici Markvartovické, bude možné období těchto prací zkrátit. Tato část oprav by tudíž mohla skončit již ve čtvrtek 22. srpna, na ulici Opavské by to mělo být podle původního plánu ve středu 28. srpna,“ uvádí místostarosta Václav Škvain.

Dosavadní realizace probíhá podle stanoveného harmonogramu. Zrychlení prací v předchozích etapách díky jejich návaznosti, výlukám hromadné dopravy a platnosti přechodného dopravního značení, nebylo možné. Každá z etap měla své pevné časové rozpětí, na které byly vázány souhlasy s úpravami jízdních řádů a dopravního značení. Případné zkrácení proto bude možné až v poslední etapě.

„Celá oprava však potrvá ještě do konce září, kdy bude bez omezení v dopravě obnoveno vodorovné dopravní značení. Více informací včetně změn v hromadné dopravě jsme opět zveřejnili i na webu města,“ doplňuje místostarosta Škvain.

Více informací na webu www.hlucin.cz.

K TÉMATU

Objízdné trasy pro tranzit nákladních vozidel s hmotností nad 7,5 tuny (mimo dopravní obsluhy)