/FOTOGALERIE/ Dopravní peklo zažívá tento týden Hlučín. Kvůli budování zastávky MHD naproti poliklinice a související pokládce nového povrchu ve frekventované ulici Čs. armády se v pondělí a úterý tvořily velké kolony ve směru na sídliště OKD, Darkovičky, Vřesinu, Píšť, Darkovice a Hať.

Dopravní komplikace v Hlučíně. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Vzhledem k rekonstrukci ulice Čs. armády až po most přes železniční trať byla tato silnice pro výše zmíněný směr uzavřena.

Hlavní objízdná trasa vedla po ulici Zahradní, kterou vozidla doslova zahltila. Někteří lidé proto volili trasu přes Ludgeřovice a nový kruhový objezd na Markvartovice.

To nejhorší by měl mít Hlučín za sebou. Hlavní práce jsou plánovány do středečního rána. Během úterý silničáři „makali“ i v hustém dešti. Zda se vše stihne, ale není jasné. Rekonstrukce ulice Čs. armády by měla pokračovat až do 15. listopadu.