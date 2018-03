Hlučín se snaží řešit situaci s přemnoženými kočkami

Hlučín – Od včerejška až do čtvrtka v Hlučíně proběhne odchyt toulavých koček.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Celou akci organizuje místní radnice a reaguje na upozornění občanů, kteří poukazovali na to, že kočky se zde nekontrolovatelně množí. Radní se už v prosinci minulého roku shodli na tom, že situace se v nejdotčenějších lokalitách, kterou je třeba oblast ulice Na Závodí, musí řešit.

„Kočky odchytávají strážníci městské policie do speciálních sklopců. Do klecí umístí návnadu a poté je budou vždy ráno a večer kontrolovat. Odchycená zvířata převezou do veterinární ambulance, kde veterinář kocoury vykastruje a kočky sterilizuje, aby se nadále nemohli množit. Po rekonvalescenci budou zvířata opět vypuštěna v místě odchytu,“ poznamenala vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb hlučínského městského úřadu Soňa Prášková.

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná evidence ani čipování koček, žádá město všechny chovatele a majitele, aby v určených dnech nenechali své kočky volně pohybovat.