Městský hřbitov v Hlučíně u kostela svaté Markéty je v podstatě zaplněn a jen občas se najdou volné hroby, které by byly k dispozici. Stará se o něj městská společnost Technické služby Hlučín, teď se podařilo vyřešit i pozemky.

„Městský hřbitov měl to specifikum, že pozemky patřily církvi, správu jsme vykonávali my. S farností má město dlouhodobě dobrý vztah, takže žádné problémy jsme řešit nikdy nemuseli. Přesto je do budoucna lepší, aby hřbitov přešel do majetku města. Podařilo se nám to s farností dojednat a převod majetku dokončit,“ uvedla starostka Petra Tesková.