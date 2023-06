Už potřetí se Hlučín stal centrem běhání. V sobotu 17. června zde byl na programu třetí ročník městských běhů, známých pod názvem Cool Run.

Městské běhy Cool Run Hlučín. 17. června 2023 | Video: Deník/Veronika Bernardová

Zájemci si mohli vybrat ze tří různě dlouhých tras, na start se postavilo sedm desítek běžců, a to jak těch amatérských, tak zdatnějších, z Hlučína i okolních obcí a měst. Start i cíl Cool Runu byl u hlučínského kulturního domu. Od dopoledne se závodilo na trasách 2,5 kilometru, pět a deset kilometrů. Zaběhat si mohli i nejmenší děti do šesti let.

Jak už bylo řečeno, šlo o třetí ročník akce. „Jelikož máme v Hlučíně hodně běžců, tak jsme jim vymysleli závod. Je tady spousta krásných míst, kde se dá běhat a můžete se odreagovat. Městský běh Cool Run sice probíhá mezi domečky a běží se z větší části po asfaltu, ale o to více mají běžci fanoušky na trati,“ řekla Deníku ředitelka závodů a zároveň vedoucí organizace Sport a kultura Hlučín Petra Kozová. Pro všechny běžce bylo v kulturním domě připraveno zázemí i hlídaná šatna, na všechny zúčastněné pak čekalo občerstvení a medaile. Ty běžcům věšela na krk hlučínská místostarostka Petra Řezáčová.

Ještě dodejme, že v příštím roce by se mohl Cool Run uskutečnit v okolí Hlučínského jezera, protože revitalizace štěrkovny již skončila.