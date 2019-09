Potřeba zakódovat zprávy tak, aby se nedostaly k nepovolaným provází lidstvo od starověku. Kdo by neznal morseovku nebo neslyšel o šifrovacím stroji Enigma. V současnosti se takzvané šifrování stává i volnočasovou aktivitou, stále více nadšenců navštěvuje různá místa po celé republice, kde se podobné hry konají. A mnohdy prověří jedince nejen v pohotovosti luštění, ale i po stránce fyzické, některé jsou totiž propojeny s turistikou či probíhají v noci a zimě.

První ročník šifrovací hry Hlučínská činčila má za cíl užít si luštění jako takové v kombinaci s procházkou po Hlučíně a okolí. Šifrovačka se bude konat v sobotu 21. září od 13 hodin se startem a cílem v Domě dětí a mládeže Hlučín (DDM Hlučín).

Organizátorka Nikola Karasová patří mezi luštící nadšence.

„Již několik let připravuji pro své kamarády kratší šifrovací hry, proto jsem se rozhodla podělit se o svou zálibu s širší veřejností. Hra je určena pro začátečníky a mírně pokročilé,“ prozradila pořadatelka. Princip hry je lineární. „Po vyluštění jedné šifry se dozvíte, kde najdete další heslo, a tak to jde až do konce. Navíc jsou přidána záchytná stanoviště a nevyluštěná zpráva se může přeskočit,“ doplnila. Odtud vznikl i samotný název, protože činčily rády skáčou, stejně jako luštitelé kódů.

V případě nepříznivého počasí proběhne celá hra pod střechou v DDM Hlučín. Soutěžit mohou dvou až pětičlenné týmy od 10 let, v každém týmu však musí být alespoň jedna osoba starší 15 let. Přihlášku a další informace zájemci naleznou na webu www.hlucinska-cincila.webnode.cz, na kterém se dočtete také zajímavé informace o typech šifer, jak začít, rady jak správně luštit a co všechno budete potřebovat.

„Základním vybavením jsou psací potřeby, papír a podložka. Skoro vždy se hodí pastelky, nůžky, lepidlo, pravítko a kalkulačka,“ vyjmenovala Nikola Karasová. Co je však nejdůležitější? Šifrovací tabulka, kterou lze běžně stahovat z internetu.

„Na všechny luštitele bude v cíli čekat sladká odměna a občerstvení. Na tým, který si povede nejlépe, čeká háčkovaná činčila v téměř životní velikosti,“ láká na závěr organizátorka akce Nikola Karasová.