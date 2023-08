„Každá soutěžící společnost zahájí vlastním ohňostrojným designem úvodní dvě minuty povinnou částí ohňostroje na hudební skladbu Once Upon A Time In The West od skladatele Ennio Morricone, v české verzi Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové.

Má to být "soft"

Letos přinese festival i novinku, má být totiž šetrnější k životnímu prostředí, díky novým technologiím má být významně omezena úroveň hlasitosti. „Povoleno je použití pouze výrobků non derbis, tedy šetrných k přírodě a ekologii. Čili kulových pum na maximální průměr 125 milimetrů. Je stanoven zákaz používání hlasitých zvukových pyrotechnických efektů typu titanium salute, reportů a podobně. Hlasitost zvuku bude co možná nejvíce omezena na úroveň hlasitosti hudební produkce, aby ohňostroje byly co nejvíce soft,“ upřesňuje Křižák s tím, že se jeho společnost takto snaží o co nejšetrnější symbiózu s okolní krajinou.

„Před započetím ohňostrojů budou použity annonce, upozorňující okolí a prostředí na blížící se ohňostroje. Opatření byla přijata s ohledem na současné vnímání ohňostrojů a respektování názorů široké veřejnosti. Designéři se snaží co nejvíce přizpůsobit ohňostroje jedinečné lokalitě Hlučínského jezera a zároveň zachovat kouzlo ryzích ohňostrojů tak, aby diváci nepřišli o jedinečné zážitky úchvatných show,“ vysvětluje Deníku Michal Křižák.

Posudky odborníků

Podle hlučínské mluvčí Kristiny Skulinové se po minulých ročnících objevovaly jednotky případů, kdy na městský úřad dorazily stížnosti obyvatel na Festival ohňostrojů. V minulých letech si proto radnice nechávala zpracovávat i odborné posudky, jestli ohňostroje na jezeře neškodí životnímu prostředí, nebo neohrožují zde žijící živočichy. Deník má tyto posudky k dispozici. K věci se například v roce 2018 vyjadřoval v podrobné zprávě Český hydrometeorologický ústav, jehož pracovníci celé tři dny po dobu konání festivalu měřili kvalitu ovzduší.

„Z výsledků kontinuálního měření plynných znečišťujících látek a analýzy koncentrací těžkých kovů a suspendovaných částic vyplynulo, že ač v některých případech dochází k prokazatelnému zvýšení koncentrací konkrétní látky PM10 a PM25, nedošlo k překročení žádného imisního limitu,“ uvádí meteorologové. Podněty se v roce 2016 nebo 2018 zabývala třeba také Česká inspekce životního prostředí, v roce 2016 i odbor životního prostředí hlučínské radnice. Posudky konstatují, že ohňostroje na štěrkovně volně žijící ptactvo neruší.

Všechny tři ohňostroje a náklady s festivalem spojené finančně zajišťuje společnost TARRA pyrotechnik. „Hluková a emisní měření z předcházejících ročníků jsou k dispozici na Městském úřadě v Hlučíně. Rovněž jsou k dispozici studie ornitologů a protokol o kontrole vyplývající se zákona o ochraně přírody a krajiny. Hlukové hodnoty bouřek, blesků, jiných povětrnostních vlivů a několikahodinových zvukových produkcí, koncertů a festivalů zdaleka převyšují hodnoty ohňostroje, trvajícího pouze dvanáct minut,“ píše domácí pořadatelská společnost s tím, že akustické hodnoty minulých ročníků festivalu byly zcela v normě. A znovu zopakuje, že i přesto byla letos přijata opatření, která mají hluk z ohňostroje mírnit.

Obrovská divácká kulisa

Festival ohňostrojů je pro pozorovatele a příznivce těchto show obrovským lákadlem. V uplynulých čtyřech ročnících zavítalo na jezero sledovat ohňostroje podle města vždy kolem deseti tisíc návštěvníků.

„Krmáš je tradiční vzpomínková slavnost na posvěcení kostela, proto posvícení. A právě ohňostroj je to, co bývá vrcholem oslav nejen u nás, ale i v zahraničí. Navíc spojení akce města, tedy Hlučínského krmáše a akce společnosti TARRA pyrotechnik, čili Festivalu ohňostrojů, vnímáme jako vhodné zvláště s ohledem na propojení dvou akcí do jednoho víkendu. Máme za to, že není ideální pořádat u jezera každý víkend zvukově, dopravně, produkčně i personálně náročnou akci. Rádi propojujeme kulturní, sportovní i společenské akce, ale je třeba je vyvažovat klidem a soukromím pro občany města. Předem avizované a regulované ohňostroje jsou, dle našeho názoru, vstřícnější k občanům i životnímu prostředí, oproti těm náhodným, například v rámci oslav Nového roku,“ dodává Kristina Skulinová.

K TÉMATU

V Hlučíně oslaví krmáš. Tři dny budou patřit hudbě, veteránům a ohňostrojům

Velké oslavy se chystají první zářijový víkend v Hlučíně. Od pátku 1. do neděle 3. září je zde na programu tradiční Hlučínský krmáš. Dějištěm oslav se stane Hlučínské jezero, Mírové náměstí a nádvoří hlučínského zámku.Hlučínský krmáš je každoroční připomínkou vysvěcení kostela svatého Jana Křtitele.



„Na parkovišti u Hlučínského jezera bude probíhat pouť, za branami areálu pak hudební program. Těšit se lze na Václava Noida Bártu, orchestr Tomáše Kočka, kapelu Drive, Elán Revival Morava, zpěváky z nejslavnějšího muzikálu Michala Davida a další,“ přibližuje hlučínská mluvčí Kristina Skulinová.



Zahájení krmáše proběhne v pátek v 17 hodin na štěrkovně. Od 19 hodin až do jedné hodiny ranní si zájemci vychutnají diskotéku s rádiem Čas, kterou pouze ve 21 hodin přeruší na dvanáct minut ohňostrojná show, a to v rámci Festivalu ohňostrojů, pořádaného společností TARRA pyrotechnik. Festival se ke krmáši vrací po tříleté odmlce.V sobotu od 9 do 16 hodin je na Mírovém náměstí připravena Hlučínská krmášová jízda veteránů, poté se dění opět přesune na štěrkovnu. V 16.15 vystoupí Tomáš Kočko s orchestrem, v 18 hodin Václav Noid Bárta a od 20.30 zahraje až do půlnoci kapela Drive. Ve 21 hodin nebe na jezerem opět rozzáří další z ohňostrojů.



V neděli se o zahájení krmáše postarají na nádvoří zámku v 15 hodin hlučínský starosta spolu s tamním farářem. Od 16 hodin zde vystoupí Moravians s Eliškou Bučkovou. V 17.30 se pak na Hlučínském jezeře představí Elán Revival Morava, od 19.45 si zájemci poslechnou písně z muzikálu Michala Davida a tečku za krmášem pak napíše od 21 hodin poslední z festivalových ohňostrojů. Vyhodnocení festivalu pak proběhne na štěrkovně ve 21.30.Vstup na celý program krmáše je zdarma.