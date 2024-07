V sobotu 20. července před osmnáctou hodinou bylo na tísňovou linku 155 oznámeno tonutí na Hlučínském jezeře. Na pomoc vyjela lékařská a zdravotnická posádka v nedaleké základny, na místo dorazily během pěti minut od přijetí výzvy.

"Devětačtyřicetiletá žena byla nalezena bez známek života ve vodě u břehu jezera a vytažena svědky. První pomoc jí začali poskytovat vodní záchranáři, o chvíli později pak snahu o záchranu převzaly týmy ZZS," popsal mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Posádky zahájily rozšířenou resuscitaci, ale ani za použití přístrojů a léků se nepodařilo obnovit krevní oběh pacientky. Zasahující lékařka tak musela po několika desítkách minut konstatovat smrt.

Záchranáři znovu upozorňují na možná rizika spojená s pobytem u vody a koupáním. Varování se týká především rizika přecenění vlastních sil a fyzické kondice či zdravotního stavu. Do hluboké vody je vhodné vydávat se alespoň ve dvojici. Velké riziko může hrozit malým dětem, které by neměly zůstávat v blízkosti vodních ploch, a to včetně zahradních bazénů, bez dozoru dospělé osoby ani na okamžik.