Už posedmé v řadě se může Hlučín pochlubit unikátním adventním věncem. Jedinečný je nejen tím, že je nainstalován venku přímo na náměstí, ale také svými rozměry.

Oficiální měření ještě sice podle autora Josefa Hlubka neproběhlo, ale on sám odhaduje jeho velikost na padesát až šedesát metrů po obvodu.

Instalace trvala několik hodin, Josef Hlubek si k ní opět přizval svou partu přátel, kde už má každý svou úlohu a ví, co přesně dělat. Práce jim tak šla hezky od ruky.

„Celkově ale zabrala tvorba věnce, dohromady i s veškerou prací kolem, chystáním a podobně, asi pět týdnů. Chvojí jsem měl dostatek, lidé se mi ozývali i z větších dálek, abych si pro ně přijel. Důležité ale je, že se pak opravdu musí upravit každá větev,“ popisuje Josef Hlubek.

Součástí adventního věnce je opět také betlém. Jenže ještě není úplný. Zatím se uprostřed věnce nacházejí pouze zvířata a prázdné jesle.

„V letošním roce jsme využili řezbářské soutěže, která se konala na Hlučínském jezeře a nechali jsme si od řezbářů vyřezat oslíka a kravičku. Ty už tedy u betléma stojí. Později ke zvířatům přibudou ještě svatý Josef s Marií, kteří jsou momentálně na cestě do betléma. Oba už sice na Mírovém náměstí stojí, ale zatím jen pod vánočním stromečkem. Součástí věnce se stanou až na Štědrý den, a to spolu s Ježíškem, který bude uložen do jesliček,“ vysvětluje Josef Hlubek, který zároveň děkuje nejen všem dárcům chvojí, lidem, kteří se na instalaci podíleli, ale také hlučínské radnici.

Na věnci pochopitelně nechybí ani svícny, vyrobeny z kmenů stromů. Každou neděli je slavnostně jedna svíce zapálena.

